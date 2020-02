Bilanciere per l'allenamento in casa: quale scegliere?

Bilanciere per l'allenamento

Il bilanciere è un attrezzo molto usato nelle sale attrezzi delle palestre e sempre più spesso anche in casa per l'home fitness. Cos'è il bilanciere? Si presenta come una barra di acciaio, disponibile in diverse lunghezze, sulla quale infilare dei dischi in ghisa (pesi), fissati con delle clip in ferro. Il bilanciere viene utilizzato per body building, culturismo, per allenare la forza, per sviluppare, insomma, i muscoli e aumentarne la massa, soprattutto nella parte superiore del corpo.

Proprio per la sua efficacia, è spesso uno degli attrezzi scelti da chi si allena per conto proprio, in casa, prediligendo l'home fitness. Si tratta di un attrezzo versatile, che però - in assenza di un assistente di sala/personal trainer - va utilizzato unicamente da chi ha già una certa esperienza nell'allenamento. Solo in questo modo, infatti, non si corre il rischio di farsi male eseguendo gli esercizi in maniera scorretta.

Il bilanciere, come sopra accennato, è disponibile in varie lunghezze. I bilancieri più comuni sono quelli da 150, 180 e 220 centimetri. La maggior parte di questi attrezzi sono realizzati in acciaio cromato. Ecco una selezione di bilancieri per la palestra in casa.

