Allenamento BIIO e Bioimpedenziometria

Nel dettaglio, cercheremo un'eventuale correlazione tra suoi princìpi teorici e i risultati – in termini di composizione corporea – concretamente ottenibili sul campo, stimandoli per mezzo dell'ormai nota bioimpedenziometria ( BIA ).

In questo articolo parleremo dell' allenamento BIIO , una tecnica di allenamento finalizzata alla crescita muscolare del bodybuilder.

Ma come valutare, effettivamente, un eventuale plateau o regressione – in termini di sezione trasversa del muscolo – dovuti a questo comune errore di programmazione?

Ispirato all' Heavy Duty di Mike Mentzer, anche BIIO si basa sulla consapevolezza che un eccessivo carico allenante dovuto a volumi troppo elevati si rivela, il più delle volte, limitante e anzi controproducente.

Il BIIO è un metodo di allenamento propagandato in virtù di una potenziale maggior efficacia nei soggetti che non fanno uso di farmaci dopanti ( natural ).

Bioimpedenziometria

Generalità sulla bioimpedenziometria

Oltre alle tradizionali valutazioni del peso, delle circonferenze muscolari e delle pliche adipose (plicometria), oggi è particolarmente diffuso l'impiego della bioimpedenziometria (BIA).

Nata con l'obbiettivo di calcolare lo stato di idratazione corporea, oggi la BIA è in grado di stimare la ripartizione intra ed extra cellulare dei liquidi, così come l'entità della massa magra e di quella grassa (in ambito clinico, estetico e sportivo), la massa cellulare (BCM), il metabolismo basale (BMR) ecc.

Tuttavia anche la bioimpedenziometria, come la plicometria, è un metodo a valutazione indiretto. Semplificando in maniera estrema, potremmo dire che:

il suo funzionamento è basato sull'induzione e successiva recezione di un impercettibile stimolo elettrico, da un capo all'altro dell'organismo. Misurando la differenza di questa corrente, ed inserendo i dati all'interno di appositi algoritmi, la BIA ricava poi tutti i parametri del caso.

D'altro canto, anche la bioimpedenziometria presenta un certo "margine" di errore. Paradossalmente, lo stato di idratazione del soggetto costituisce il fattore principalmente limitate ad una corretta stima della composizione corporea generale.