Bere latte dopo un allenamento fa bene?

Escludendo le persone intolleranti al lattosio o interessate da patologie specifiche che ne impediscono o sconsigliano il consumo, non esistono tuttavia motivi per escludere completamente dalla propria alimentazione il latte, soprattutto per gli sportivi .

Attorno al latte da diverso tempo aleggiano sospetti e inquietudini. Più di altri alimenti o bevande, infatti, è al centro di numerosi dibattiti in merito al fatto che sia benefico o meno per la salute degli esseri uman i, una volta diventati adulti.

Come se non bastasse, il latte post allenamento o gara aiuta anche a propiziare la crescita muscolare .

La sua composizione, e in particolare le proteine e i carboidrati , presenti sotto forma di lattosio , fa sì che questa bevanda oltre a reidratare favorisca il recupero energetico e aiuti a bilanciare carboidrati e proteine.

Il latte è un elemento preziosissimo per chi pratica con costanza attività sportiva , soprattutto nella fase di recupero, quando è necessario ripristinare liquidi ed energia .

Quale scegliere e quanto berne

Dopo un allenamento o una gara, indicativamente entro la prima mezz'ora, il consiglio è di bere uno o due bicchieri di latte, possibilmente scremato.

Anche se le capacità reidratanti tra intero e scremato sono piuttosto simili, il motivo per cui è meglio scegliere una versione più leggera è che propizia un maggior recupero di energia, liquidi, carboidrati e proteine. Nel latte intero sono presenti più grassi, che seppur non nocivi, possono essere introdotti nell'organismo in un secondo momento.

Se non esistono quindi motivi per non bere un bicchiere di latte dopo uno sforzo sportivo ingente, meglio invece evitarlo immediatamente prima o durante l'attività, perché potrebbe risultare troppo pesante.