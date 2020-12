Barra per trazioni da usare a casa: i 5 migliori modelli

Barra per trazioni: a cosa serve La barra per trazioni è un attrezzo che permette di allenarsi in modo efficace, andando a potenziare la muscolatura della parte superiore del corpo. Particolarmente apprezzata dai body builder, la barra per trazioni consente di realizzare tutti quegli esercizi per le braccia, la schiena ma anche per la fascia addominale, che sfruttano il peso del corpo per sviluppare la forza. Esercizi che possono essere svolti in palestra ma anche comodomante da casa, semplicemente scegliendo una barra adatta alle proprie esigenze. In commercio esistono diverse tipologie di barra per trazioni da utilizzare in appartamento e dunque adatte all'home fitness. Dai modelli con sistema telescopico da fissare al telaio della porta senza bisogno di viti, e particolarmente indicati per chi cerca soluzioni non troppo "invasive", alle strutture con sedia romana fino a quelle professionali che richiedono invece un vero e proprio fissaggio a parete. Per orientarsi al meglio nella scelta abbiano selezionato 5 barre per trazioni di diversa tipologia da acquistare su Amazon. Eccole!