Autunno: l’allenamento aiuta a sconfiggere il cattivo umore?

Tuttavia, va detto che ci sono anche individui per cui i colori caldi dell'autunno e i primi freddi sono fonte di serenità e ispirazione.

Inoltre, intervengono altri fattori che possono accentuare la malinconia e la pigrizia. Per esempio, per molte persone i ricordi dell'estate, che appaiono sempre più lontani e sbiaditi, la ripresa della solita routine , le giornate troppo piene di cose da fare, la nebbia, la pioggia, le temperature più basse, l'avvicinarsi del periodo natalizio sono motivi di ansia , leggera apatia e talvolta di vera e propria tristezza.

Il passaggio dall'estate all'autunno si associa a una serie di cambiamenti biochimici che interferiscono con il tono dell'umore e possono causare quello che è comunemente chiamato "mal d'autunno". In particolare, diminuisce la produzione di serotonina , un neurotrasmettitore che, fra le altre cose, migliora lo stato d'animo, regola l' appetito e il piacere e che viene sintetizzato con la luce solare . Ecco perché quando le giornate si accorciano i suoi livelli nel sangue calano.

Infine, il movimento aiuta a contrastare alcuni dei disturbi che tendono ad accentuarsi con il cambio di stagione , come le rigidità muscolari , il mal di testa e i disturbi digestivi . Per tutti questi motivi, l'attività fisica è considerata un' alleata nella lotta alla tristezza autunnale.

Come vincere la pigrizia?

Anche se il passaggio all'ora solare causa sonnolenza e svogliatezza, è importante non lasciarsi vincere dalla pigrizia. Meglio cercare un giusto compromesso: la sera e la notte è possibile concedersi un riposo più prolungato del solito, ma durante il giorno meglio cercare di contrastare la naturale propensione a non fare nulla.

Assecondando l'apatia e il malumore si rischia solo di peggiorare la situazione: infatti, meno si fa e meno si farebbe. Invece, sforzarsi di impegnarsi in qualche attività fa sentire più utili e attivi e migliora l'umore.