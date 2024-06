Autotrasfusione o autoemotrasfusione: come funziona e perché è doping

Come rilevare l'autoemotrasfusione?

Sebbene le trasfusioni di sangue autologhe (ABT) siano state proibite dal Comitato Olimpico Internazionale a metà degli anni '80, non è ancora stato sviluppato e implementato dalla World Anti-Doping Agency (WADA) nessun metodo di rilevamento diretto.

Sono stati proposti diversi metodi indiretti, la maggior parte dei quali si basa su cambiamenti nei marcatori ematici sensibili all'eritropoiesi.

Rispetto ai primi metodi sviluppati nel 1987, la sensibilità dei test successivi non ha migliorato l'individuazione del doping sanguigno. Tuttavia, l'uso di sofisticati algoritmi statistici ha assicurato un livello più elevato di specificità nei successivi modelli di rilevamento, che è un aspetto cruciale dei test antidoping, soprattutto per evitare "falsi positivi".

Oggi, il miglior rapporto sensibilità/specificità è attribuibile al modello Hbmr (un algoritmo basato sulla quantità totale di livello di emoglobina circolante e percentuale di reticolociti, 4,51·ln(Hbmass)-√%ret) e il modello OFF-hr (algoritmo basato sulla concentrazione del livello di emoglobina e sulla percentuale di reticolociti, Hb(g/L)-60·√%ret). Solo il modello OFF-hr è attualmente approvato dalla WADA.

Recentemente sono state proposte delle strategie indirette alternative per individuare il doping da autoemotrasfusione. Uno si basa su una risposta immunitaria indotta dalla trasfusione, che determina cambiamenti specifici nell'espressione genetica correlata ai leucociti come i linfociti T. Un altro metodo si basa sul rilevamento dell'aumento dei livelli di metaboliti del plastificante nelle urine, causato dalla fuoriuscita dello stesso dalle sacche di sangue utilizzate durante la conservazione del sangue. Questi metodi necessitano di ulteriore sviluppo e convalida.

Inoltre, la WADA ha finanziato diverse ricerche negli ultimi anni, ora in fase di sviluppo, tra cui "Detection of Autologous Blood Transfusions Using Activated Red Blood Cells (the red blood cells eNOS system)" e "Detection of Autologous Blood Transfusion by Proteomic: Screening to find Unique Biomarkers, Detecting Blood Manipulation from Total Hemoglobin Mass using 15-nitric Oxide as a Tracer Gas, Storage Contamination as a Potential Diagnostic Test for Autologous Blood Transfusion and Test for Blood Transfusion (Autologous/Homologous) based on Changes of Erythrocyte Membrane Protome".

Sebbene le strategie per rilevare le trasfusioni di sangue autologo siano migliorate, non è stato ancora implementato un test altamente sensibile per rilevare piccoli volumi di sangue autologo trasfuso.

