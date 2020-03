Attrezzi Yoga Lo Yoga è una pratica che prevede l'esecuzione di posizioni, il cui nome originale è asana. Le asana sono di diverse difficoltà, in realtà anche quelle apparentemente più semplici hanno bisogno grande studio e applicazione, ma alcune in particolare richiedono delle indubbie capacità fisiche, talvolta in termini di forza, talvolta in termini di scioltezza. Questo non significa che chi non possiede questi due requisiti non abbia modo di praticare queste asana, ma semplicemente che per riuscire a farle si può avvalere dei piccoli attrezzi yoga che aiutano a raggiungere la posizione anche quando il corpo non è pronto, facendolo lavorare nella giusta direzione. Questi probabilmente non vedrete questi attrezzi nei video dei nostri Fitfluencer, perché essendo esperti non ne hanno bisogno, ma a chi si approccia alla pratica yoga possono essere molto utili. Di che attrezzi si parla? Lo vediamo subito.