Attrezzi più usati per allenarsi a casa con i nostri Fitfluencer

Quali attrezzi servono per allenarsi con i nostri Fitfluencer? MyPersonalTrainer propone sul proprio canale Youtube e sulla sua Pagina Ufficiale Facebook e Profilo Instagram, tanti video tutorial elaborati dai nostri Fitfluencer. Con i nostri Fitfluencer desideriamo coprire tutte le aree del benessere e venire incontro a chi preferisce allenamento e circuiti ad alta intensità, così come a coloro che prediligono altri tipi di discipline, come Pilates e Yoga. Non di rado i workout prevedono l'impiego di piccoli attrezzi, atti ad aumentare l'efficacia degli esercizi. Ecco quindi una guida agli attrezzi essenziali per allenarsi in compagnia dei nostri Fitfluencer e trasformare casa in una piccola ma funzionale palestra, senza bisogno di stravolgere l'arredamento!