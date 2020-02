Attrezzi per allenamento dei pettorali a casa Soprattutto l'universo maschile tiene moltissimo all'allenamento di pettorali e spalle. Se in palestra si trovano molte macchine adeguate all'allenamento di queste parti del corpo, in casa, molto spesso, petto e spalle si allenano a corpo libero. Un personal trainer fa un programma specifico per l'home fitness, e lo si esegue senza l'ausilio di macchinari e attrezzi. Tuttavia, si può sempre allestire una semplice palestra in casa con degli attrezzi adeguati per potenziare pettorali e spalle. Online abbiamo trovato alcuni strumenti - più o meno ingombranti - ideali per l'allenamento di pettorali e spalle in casa. Ve ne parliamo in questa guida: Per approfondire: Migliori Cyclette secondo le recensioni degli utenti Amazon