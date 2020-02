Attrezzi per l'allenamento funzionale L'allenamento funzionale è sempre più diffuso nell'ambiente del fitness. Si tratta di un metodo di allenamento il cui attrezzo principale è sicuramente il nostro corpo, che sfrutta il proprio peso e la forza di gravità a suo vantaggio, ottenendo un allenamento efficace. Per svolgere un allenamento funzionale completo e più complesso, però, può essere utile usare dei carichi ulteriori, così da incrementare il grado di difficoltà e il lavoro prodotto e, di conseguenza, i risultati. Per questo sono stati inventati diversi strumenti di lavoro, utilizzabili sia all'interno delle palestre, che in casa; tra i più comuni e accessibili sicuramente possiamo trovare il trx, proseguendo con le Kettlebell, Power Bag, Step o Box. L'allenamento funzionale si può svolgere anche tra le pareti domestiche, basta allestire una piccola palestra in casa, un angolo dedicato all'home fitness, con gli attrezzi consigliati dal nostro personal trainer o che si ama di più utilizzare. Andiamo alla scoperta dei migliori attrezzi per l'allenamento funzionale: