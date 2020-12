Attività Fisica: Quale, Quanta e Come Farla

Nel XXI secolo, il ruolo primario dell'attività fisica è di tipo preventivo e terapeutico, soprattutto nei confronti dell'obesità e delle complicazioni ad essa correlate. Non per nulla, oltre il 90% della popolazione che "si muove", lo fa per dimagrire o per migliorare la propria composizione corporea .

Quanta, come farla e quale scegliere sono tutte variabili, come vedremo sotto, di cui tenere bene conto nella stesura del protocollo di allenamento annuale.

In questo articolo parleremo dell' attività fisica . Oltre alla sua definizione corretta, ne chiariremo gli aspetti più tecnici, identificando quale tipo di esercizio può essere definito tale e quale invece no.

Anche detta AFA, l'attività fisica adattata è un'attività motoria non riabilitativa ma di mantenimento e prevenzione , finalizzata a facilitare l'acquisizione di corretti stili di vita attraverso un programma di esercizi fisici svolti in gruppo seguendo protocolli stabiliti da personale specializzato – in genere, facente parte delle Aziende Sanitarie Locali.

Oltre questa soglia di carico allenante, l'attività fisica auspicabile acquisisce un impegno metabolico tipicamente " sportivo ", che dovrebbe essere calcolato con maggior accuratezza. Esistono apposite tabelle di calcolo studiate per ottenere questo valore, che andrà poi sommato al rimanente dispendio giornaliero per ricavare il totale / die.

I cosiddetti "auspicabili", che andrebbero considerati un " extra- " rispetto al livello motorio basale, sono utilizzati come questi ultimi in ambito dietetico e nutrizionale per calcolare il dispendio energetico complessivo .

Per attività fisica o attività motoria o esercizio fisico (in inglese: physical activity ) si intende:

In linea generale, all'attività fisica potremmo ricondurre i seguenti benefici per la salute psico-fisica:

La mancanza di attività fisica è associata a una serie di risvolti negativi per la salute, mentre un livello auspicabile di esercizio motorio può migliorare la salute fisica e mentale [Ione Avila-Palencia (2018). " The effects of transport mode use on self-perceived health, mental health, and social contact measures: A cross-sectional and longitudinal study". Environment International. 120: 199–206.].

Viceversa, una persona che ami nuotare ma soggetta ad otiti ricorrenti, dovrà ahilei rinunciare e cercare un altro sport che non pregiudichi in maniera grave la salute dell'apparato uditivo.

Quindi, per essere chiari, un soggetto che volesse potenziarsi a livello muscolare ma avesse anche bisogno di dimagrire, di certo dovrebbe prediligere il sollevamento pesi all' allenamento cardio -fitness. Il dimagrimento sarà comunque ottenuto, forse più lentamente (per il minor impegno calorico ), grazie ad una corretta gestione della dieta.

Per Dimagrire

Attività fisica per dimagrire

L'attività fisica aumenta il dispendio energetico ed è un regolatore chiave nel controllo del peso corporeo (ciclo Summermatter). [S, Summermatter; C, Handschin (November 2012). "PGC-1α and Exercise in the Control of Body Weight". International Journal of Obesity (2005). 36 (11): 1428–35].

Il dimagrimento è forse l'obbiettivo più comune da chi pratica attività fisica. Precisiamo comunque che non è l'allenamento motoria a far dimagrire, bensì l'instaurazione di un bilancio energetico negativo. L'attività fisica, ovviamente, aumentando il dispendio calorico o cambiando la gestione metabolica di grassi e carboidrati alimentari, agisce indirettamente sullo stesso.

Non bisogna tuttavia dimenticare che l'attività fisica aumenta l'appetito; esagerando con il movimento si può correre il rischio di mangiare in sovrabbondanza, vanificando tutto il lavoro svolto.

Quindi, per dimagrire l'allenamento non può prescindere dalla dieta. È vero invece il contrario, anche se un calo ponderale importante senza il giusto livello di esercizio fisico porta inesorabilmente alla perdita di massa magra e pertanto ad un dimagrimento per così dire "brutto".