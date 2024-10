Quali sono i benefici?

Migliora la salute cardiovascolare

Aiuta a mantenere sotto controllo il peso

Diminuisce ansia e stress

Praticare attività fisica è fondamentale per rimanere in salute e andrebbe fatto più di una volta a settimana. Per molte persone però, a causa del lavoro e di altre incombenze non è semplice ritagliarsi il giusto tempo durante i giorni feriali. Per questo una delle tendenze più in voga è proprio quella di fare attività fisica solo durante i fine settimana.

Allenarsi, anche se solo per un paio di giorni in fila a settimana, è un toccasana per la salute del cuore perché lo rafforza, contribuisce a diminuire i rischi di malattie cardiache e migliora la circolazione.

Se l'attività fisica è piuttosto intensa e affiancata a un'alimentazione sana ed equilibrata, consente di bruciare un buon numero di calorie e di tenere di conseguenza sotto controllo il peso corporeo o di perderlo.

Infine, allenarsi nel weekend è un ottimo modo per scaricare le tensioni accumulate durante la settimana, visto che favorendo la produzione di adrenalina, diminuisce lo stress e migliora l'umore e la qualità del sonno. Effetti positivi che si acutizzano ancora di più se l'attività fisica è svolta in compagnia.