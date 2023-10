Attività fisica occasionale: cos'è e per quanti minuti al giorno farla

La maggior parte delle persone al giorno d'oggi, a causa delle numerose ore di lavoro passate alla scrivania, conduce una vita sedentaria e questo è un male per la salute dell'organismo. Mantenere il corpo in movimento è infatti importate per diversi aspetti e per questo si dovrebbe sempre cercare di trovare il modo e il tempo per allenarsi almeno 2 o 3 volte nel corso della settimana, e fare attività moderata, come una camminata, circa mezz'ora al giorno. Se c'è chi ci riesce e segue con regolarità programmi d'allenamento in palestra o a casa, non tutti lo fanno. Tuttavia, questo non significa che l'allenamento sia completamente assente. Secondo una nuova visione, infatti, molte persone manterrebbero attivo il proprio corpo senza nemmeno rendersene conto, eseguendo quella che è stata definita attività fisica occasionale. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Cos’è l’attività fisica occasionale Anche se allenarsi con costanza e consapevolezza è fondamentale per mantenere uno stile di vita sano e attivo e non può essere sostituito con nessuna alternativa altrettanto valida, anche l'attività fisica occasionale incide positivamente sulla qualità della vita. A svolgerla, inconsapevolmente, ogni giorno e a tutte le ore, sarebbe la maggior parte delle persone. Per attività fisica occasionale si intende l'insieme di quei momenti in cui ci si muove, e quindi si pratica attività fisica in modo spontaneo, senza sottostare a una routine precisa, costante e predefinita. Si tratta insomma di tutti quei movimenti che caratterizzano la giornate e che si svolgono non con il fine di allenarsi, ma che nonostante ciò mantengono in movimento il corpo, di fatto allenandolo.

Attività che la compongono Fare una passeggiata

Andare al lavoro o in altri luoghi a piedi

Portare fuori il cane

Fare lavori domestici

Fare giardinaggio

Giocare con i bambini

Partecipare a eventi sportivi occasionalmente

Mantenere una postura corretta al lavoro L'attività fisica occasionale è tale perché non segue schemi precisi e per svolgerla non è necessario stabilite tempistiche standard ogni giorno, né attività specifiche. Un buon modo per implementarla è sfruttare tutte le occasioni possibili per camminare, ad esempio facendo le scale invece di prendere l'ascensore o una passeggiata in pausa pranzo. Ma anche accompagnando i figli a scuola a piedi, portando fuori il cane o parcheggiando un po' più lontano rispetto a dove si deve andare. Anche i lavori domestici rientrano a pieno in questa categoria, visto che svolgerli prevede un significativo dispendio di energia. Allo stesso modo, anche il giardinaggio può risultare estremamente benefico. Giocare con i propri figli o con il proprio animale domestico, oltre ad essere molto divertente, consente di svolgere attività fisica senza rendersene conto, così come partecipare a partitelle di calcio, pallavolo o altri sport con amici o familiari. Infine, fa parte dell'attività fisica occasionale anche mantenere una buona postura durante le ore di lavoro passate alla scrivania perché aiuta a rinforzare i muscoli core e a prevenire il mal di schiena.

Benefici Pur non essendo pianificata e non sottostando a regole precise, l'attività fisica occasionale porta a chi la compie notevoli benefici. Per prima cosa mantiene il corpo attivo ed evita che si ceda del tutto a uno stile di vita troppo sedentario. Questo di per sé è già un importante vantaggio ma sono molti altri quelli fisici legati all'attività fisica occasionale. Muoversi, anche solo per spolverare, comporta il consumo di un determinato quantitativo di calorie e questo, ovviamente abbinato a una dieta sana e bilanciata, aiuta a mantenere sotto controllo il peso o a dimagrire. Inoltre, mantenere attivo l'organismo significa migliorare la salute del cuore e la circolazione sanguigna. Allenarsi, benché inconsciamente, aiuta anche a migliorare la mobilità, a mantenere le articolazioni flessibili e a diminuire il rischio di rigidità muscolare. Anche l'energia aumenta con l'attività fisica occasionale, mentre diminuisce la stanchezza. Non solo corpo, questo nuovo trend è un toccasana anche a livello psicologico visto che aumenta la produzione di endorfine, gli ormoni della felicità, a loro volta responsabili di un miglioramento del benessere generale e in particolare della riduzione dello stress e di uno stato d'animo più positivo.