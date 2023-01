La stagione fredda è spesso un ostacolo per chi è restio a praticare sport outdoor per via delle temperature rigide o delle condizioni meteo avverse. In realtà basterebbero soltanto 30 o 40 minuti al giorno di camminata all'aperto , senza necessariamente correre , andare in bicicletta o sciare. Questa pratica diventa una buona maniera con positive conseguenze sull'organismo: si evita la maggior sedentarietà con un'attività cardio maggiormente benefica rispetto all'estate, ha un effetto protettivo per il cuore e la circolazione, stimola il metabolismo , aiuta a dimagrire, ad eliminare le tossine , ossigenare i tessuti, e a ridurre lo stress .

Perché allenarsi al freddo

Allenarsi al freddo ha notevoli benefici per la salute. In primis contribuisce ad avere un cuore sano. E' tutta una questione di termoregolazione: con le basse temperature il cuore deve pompare più sangue. In questo modo aumenta la frequenza cardiaca che favorisce la corretta circolazione sanguigna, e l'ossigenazione dei tessuti. Allenarsi con temperature fredde è un buon modo per migliorare la termogenesi, aumentando così il consumo calorico quotidiano e quindi mantenere l'omeostasi.

Al freddo, inoltre, servono più energie per compiere l' esercizio fisico. In tal senso vengono reperite dalle scorte, ossia dalle riserve accumulate. In maniera semplificata diciamo che "si bruciano più calorie", ma in realtà viene mantenuto alto il metabolismo, che si riattiva in caso di prolungata inattività o sedentariertà, e quindi vengono smaltiti soprattutto i grassi.

Un altro effetto benefico è quello relativo al pieno necessario di vitamina D. Durante l'inverno le ore di luce sono molto poche, così la nostra esposizione alla fontre di luce naturale. Questo comporta notevoli benefici sull'umore, in primis.