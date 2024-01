Attività fisica alla stessa ora: fa bene o male?

Ognuno ha le proprie abitudini in fatto di allenamento . C'è chi lo fa la mattina prima di andare al lavoro, chi al pomeriggio chi la sera, come ultima attività della giornata.

Cosa dice la ricerca

I ricercatori dell'Università di Manchester, in Inghilterra, hanno svolto uno studio poi pubblicato sulla rivista Nature, che avrebbe rivelato preziose novità nell'ambito della salute legata all'attività sportiva, partendo dall'approfondimento del concetto di orologio biologico.

Oltre a quello centrale che si trova nel cervello, il corpo umano è dotato di altri orologi biologici presenti in tutto il corpo, come ad esempio quelli delle articolazioni e della colonna vertebrale, che possono essere ripristinati attraverso l'esercizio fisico.

Questo ovviamente porta giovamento alla salute in senso generico ma se l'allenamento viene svolto sempre alla solita ora tutto sembra migliorare ulteriormente.

Una routine oraria, infatti, aiuterebbe a mantenere gli orologi del corpo sincronizzati con il cervello, un fatto estremamente positivo visto che, come dimostrato da altri studi precedenti, quando gli orologi biologici interni non sono in sintonia tra loro il rischio di sviluppare diabete o altre malattie cardiovascolari può aumentare. «I risultati del nostro studio mostrano che le attività fisiche mattutine, associate ai ritmi giornalieri del ciclo sonno veglia, trasmettono informazioni temporali dall'orologio centrale, sensibile alla luce nel cervello, ai tessuti scheletrici che sostengono il nostro peso. In pratica è come se stessimo dicendo al nostro sistema scheletrico che è ora di svegliarsi», spiega Qing-Jun Meng, cronobiologo presso l'Università di Manchester.