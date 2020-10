Asciugamani e accappatoi in microfibra: quali scegliere

Asciugamano e accappatoio in microfibra sono estremamente utili per coloro che fanno palestra. Leggeri e capaci di un'asciugatura rapida, anzi, rapidissima, gli asciugamani e gli accappatoi di microfibra sono comodissimi. Prima di tutto permettono di non appesantire o non rendere troppo voluminosa la sacca o borsa da palestra e poi, asciugandosi rapidamente, non solo evitano di bagnare tutto ciò che è contenuto nella sacca, ma permettono di essere lavati a dovere anche se si va in palestra con una alta frequenza.

Al pari di cuffie da piscina, degli occhialini da nuoto, gli smartwatch per nuoto e del costume da bagno, per chi nuota gli asciugamani in microfibra sono praticamente indispensabili

E' utile avere sia un accappatoio vero e proprio, che il semplice asciugamano, per poter asciugare meglio i capelli o altre parti del corpo, se necessario. Vediamo alcuni modelli di asciugamano e accappatoio in microfibra per uomo, donna e bambini che possono essere utili.