Artrite reumatoide: allenamento a basso impatto per tenersi in forma

Sebbene l'artrite reumatoide possa causare dolore e rigidità articolare, questo non significa che si debba evitare completamente l'esercizio fisico. Al contrario, muoversi può essere molto utile per le persone che si trovano a gestore questa condizione, a patto di farlo tenendo sempre in considerazione le indicazioni del proprio medico.

Questo allenamento a basso impatto aiuta a rafforzare i muscoli intorno alle articolazioni e a migliorare di conseguenza la gamma di movimento. Inoltre, gli esercizi che lo compongono sono altamente funzionali e imitano molti movimenti della vita quotidiana.

Il circuito prevede un riscaldamento di 5 minuti, seguito dall'allenamento vero e proprio.