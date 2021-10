Come modificare l’allenamento se si soffre di artrite alle mani

Un esercizio di stretching indicato consiste nell' aprire e chiudere le mani più volte oppure muovere i polsi in modo circolari delicati . Tali gesti possono aiutare a prevenire lesioni, mentre saltando questa fase le articolazioni restano rigide e riducono la forza di presa, rendendo difficile tenere un attrezzo in mano.

Prima di iniziare ad allenare gli arti superiori e in particolare le mani è fondamentale prendersi un po' di tempo per riscaldarsi .

Modificare gli esercizi con i pesi

I kettlebell possono essere più comodi da tenere in mano rispetto ai manubri ma indipendentemente dallo strumento che si decide di usare per compiere un allenamento di forza agli arti superiori, potrebbero volerci un po' di tempo e alcune sperimentazioni per capire quale soluzione sia migliore per la propria situazione.

In generale però, questi consigli potrebbero rivelarsi utili.

Se durante l'allenamento si prova dolore o disagio, ridurre immediatamente il peso degli strumenti che si stanno usando. Se nemmeno questo funziona, meglio limitarsi a esercizi a corpo libero.

In caso il movimento fosse doloroso o difficile anche con il solo peso corporeo, limitarne il raggio di azione. Ad esempio, se si sta facendo un sollevamento laterale, fermarsi a 45 gradi se arrivare a 90 risulta troppo impegnativo.

Una certa quantità di dolore non è necessariamente motivo di preoccupazione perché si tratta spesso di una risposta normale alla fatica, soprattutto quando non si è particolarmente esperti e si compiono alcuni esercizi da poco tempo. Tuttavia, un dolore troppo acuto non va sottovalutato e se, in una scala da 1 a 10 dove 10 è il massimo, arriva o supera il 7, probabilmente è meglio fermarsi e cercare di trovare un esercizio più idoneo alla propria condizione.