Arrampicarsi su Corda: Come Salire sulla Fune in Maniera Corretta

Ecco alcuni motivi che rendono difficile cimentarsi in questo esercizio e come risolverli.

Se non si riesce ad arrampicarsi sulla corda, spesso le cause vanno ricercate in mancanza di forza o tecnica errata.

Arrampicarsi con la corda può essere un esercizio fitness che intimidisce, soprattutto se lo si affronta per la prima volta. Superando la paura e imparando a maneggiare questo attrezzo però, è possibile fare propri i numerosi vantaggi che è in grado di offrire.

Si ha poca forza

Non basta mettere in pratica la tecnica giusta, per usare la corda è necessario essere dotati di un buon livello di forza, indispensabile per sollevare il corpo da terra e salire verticalmente.

Per svilupparla, fare trazioni alla sbarra è l'ideale perché i movimenti necessari per compierle sono simili a quelli dell'arrampicata sulla corda e rafforzano i dorsali, i bicipiti e gli avambracci.

Anche questo però non è un esercizio semplice e se non si ha forza a sufficienza si può optare per una sua versione assistita.

Mettere un elastico intorno alla barra per trazioni, trovandone uno abbastanza lungo da penzolare, permettendo di posizionare i piedi nella parte inferiore dell'anello.

Afferrare la sbarra, rivolgendo i palmi delle mani verso l'esterno, lasciandosi appesi con le braccia tese e i piedi nella fascia.

Incrociare una gamba sopra l'altra alle caviglie e stringere il nucleo.

Iniziare a tirarsi su, unendo le scapole e tirandole indietro.

Arrivare ad avere il mento all'altezza della barra e fare una pausa.

Ritornare alla posizione di partenza.

Quando si riescono ad eseguire 3 serie da 8 a 12 ripetizioni con la fascia, si può provare senza.

Oltre a questo esercizio si possono eseguire anche i curl con manubri a martello per far lavorare i bicipiti e gli esercizi con il vogatore per la parte superiore del corpo.