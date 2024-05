Aria e illuminazione: come dovrebbero essere in palestre e piscine

Quando ci si allena il più delle volte ci si concentra quasi esclusivamente sugli esercizi che si eseguono, su quali fare e come farli al meglio. Benché questo sia ovviamente l'aspetto più importante, per ottenere i risultati che ci si è prefissati sono molti altri i fattori da tenere in considerazione, perché in grado di influenzare positivamente o negativamente non solo la salute ma l'allenamento stesso. Tra i più sottovalutati, un po' perché i suoi effetti non sono sempre immediatamente tangibili e un po' perché si dà per scontato sia salubre, c'è la qualità dell'aria degli ambienti chiusi come palestre o piscine. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Come deve essere l’aria In palestre, piscine o centri sportivi in generale l'umidità non dovrebbe essere superiore al 70% e la velocità dell'aria non superare gli 0,10 metri al secondo. Il ricambio d'aria dovrebbe inoltre essere di almeno 20 metri cubi all'ora per ciascun metro quadro dell'ambiente. Per garantire che l'aria rispetti questi parametri, nei locali nei quali si pratica sport sono presenti impianti di areazione, che dovrebbero essere sottoposti a manutenzione regolare. Purtroppo avere la certezza che questo accada è praticamente impossibile e riuscire a capire in autonomia se l'aria del luogo nel quale ci si allena sia buona è molto difficile. Esiste però un parametro che se non ottimale può essere individuato: l'umidità. Se negli ambienti chiusi è scarsa le persone che vi stazionano possono provare diverse reazioni negative come mal di testa, mal di gola, irritazione agli occhi e pelle secca. Malesseri immediati ai quali possono sommarsi altri a lungo termine. Uno spazio con un'umidità inferiore a quella che dovrebbe essere, infatti, indebolisce le difese naturali dell'organismo ed espone quindi in modo maggiore a infezioni causate da microrganismi nocivi. Se un ambiente troppo secco è nocivo, lo stesso si può dire di uno troppo umido, che favorisce la proliferazione di muffe, che nel caso della palestra e delle piscine potrebbero formarsi soprattutto sulle pareti e sui bordi delle finestre. Chi frequenta le piscine per svolgere attività fisica dovrebbe anche sincerarsi che nei bagni e negli spogliatoi la temperatura non scenda mai sotto i 20 gradi e che la temperatura dell'aria non sia più bassa di quella dell'acqua della vasca.