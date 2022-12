Aperture posteriori o croci a 90°: come si eseguono, benefici ed errori da non commettere

Le aperture posteriori o croci a 90° sono un esercizio monoarticolare finalizzato all'allenamento delle spalle; più precisamente, l'esercizio sollecita i fasci posteriori dei deltoidi, il piccolo rotondo, i fasci medi del trapezio e i romboidi.

Il movimento delle croci a 90° è di estensione dell'omero parzialmente abdotto (angolo di 90° con l'asse longitudinale), quindi il gesto che ci consentirebbe di portare le braccia da tese in avanti fino alla posizione di "crocifissione", ma anche di adduzione scapolare.

Le aperture posteriori possono essere eseguite con i pesi liberi (manubri o kettlebell) o ai cavi. Esistono anche macchine isotoniche specifiche per la simulazione dello stesso gesto (peck back e simili).

Un'altra variabile importante è la postura; le croci a 90° con i manubri vengono eseguire in posizione prona, con o senza panca; usando quest'ultima, è possibile rimanere seduti, portando il petto alle ginocchia, oppure sdraiandosi a pancia sotto sullo schienale.

Le aperture posteriori vengono considerate un esercizio che isola maggiormente le spalle posteriori, rispetto invece ai row a presa larga, che fanno parte dei multiarticolari.

I pesi liberi enfatizzano il lavoro muscolare nel momento di massimo accorciamento, prestandosi a lavori più incentrati sulla forza.

Dal lato opposto, i cavi consentono di instaurare una contrazione isotonica, cioè ugualmente intensa in tutti i momenti del Range of Motion (ROM). I muscoli mantengono la stessa tensione sia in stiramento che in accorciamento, il che garantisce un lavoro qualitativamente superiore e più completo, ma forse meno "funzionale".

Riassumeremo di seguito i passi fondamentali all'esecuzione delle croci a 90° con cavi bassi incrociati.