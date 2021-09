Allenamento dell'Anziano: Migliorare la Forza e il Tono Muscolare

Introduzione Sempre più anziani si dedicano al fitness per mantenere o ricercare una forma fisica soddisfacente. Shutterstock Purtroppo non sempre il soggetto in terza età si cimenta in questo genere di percorso di sua "spontanea volontà". Spesso, per ragioni di salute, viene sollecitato dal medico curante o dallo specialista, dalla famiglia, dal partner ecc. Un approccio simile è quasi sempre fallimentare; l'insoddisfazione verso il fallimento, a sua volta, non può che ridurre le possibilità di compliance future. Prima di iniziare lo sviluppo del seguente articolo ci teniamo quindi a precisare che l'anziano deve sì mettersi d'impegno nella pratica di esercizio fisico regolare, ma dovrebbe farlo scegliendo attività e modalità a lui congeniali. C'è da dire che, a patto che vengano mantenuti i presupposti fondamentali, l'anziano tende a fidelizzarsi più saldamente del giovane; ciò rende palese quanto importante sia l'aspetto empatico e/o comunicativo del trainer o dello staff in generale. L'esperienza su campo suggerisce che si ottengono più risultati con allenamenti "potenzialmente meno efficaci" ma protratti nel cronico, piuttosto che instaurando protocolli ad hoc ma interrotti nel breve-medio termine. << Meglio due risate e allenamenti "in scioltezza", piuttosto che grandi sudate "a muso lungo" >> Di seguito faremo una piccola premessa sull'utilità dell'attività fisica auspicabile in terza età, esponendo subito dopo una breve routine di potenziamento e mantenimento del trofismo muscolare.

A Cosa Serve Perché l’anziano dovrebbe allenarsi? L'allenamento in terza età è utile a: garantire lo stato di salute generale , migliorando la fitness muscolare ed osteo-articolare , cardio-circolatoria , respiratoria ;

, migliorando la ed , , ; prevenire varie forme di declino (funzionale, metabolico, cognitivo), favorendo un processo di invecchiamento "fisiologico" (giungendo alla morte naturale);

varie forme di (funzionale, metabolico, cognitivo), favorendo un processo di "fisiologico" (giungendo alla morte naturale); socializzare e divertirsi. L'attività motoria in terza età può, in maniera indipendente dagli altri fattori, massimizzare la qualità della vita ed aumentare l'aspettativa di autosufficienza globale – per l'aspettativa di vita, gioca un ruolo decisamente più importante tutto ciò che si è fatto nei 50 anni prima!

Difficoltà per l’Anziano Aspetti da considerare nell’allenamento dell’anziano Questo paragrafo è rivolto soprattutto ai trainer, ma potrebbe risultare molto istruttivo anche per gli utenti interessati. Allenare e ricondizionare una persona anziana sedentaria e/o senza alcun trascorso sportivo alle spalle richiede molta attenzione, perché il rischio di apportare danni fisici o disagi psicologici è incombente. Declino nella composizione corporea dell'anziano sedentario Partiamo dalla condizione organica: il soggetto che non si allena va incontro, a partire dai 30 anni, a un peggioramento della composizione corporea e della funzionalità ad essa correlata – soprattutto di forza . Molto diverso è per chi invece si mantiene in allenamento. La forza muscolare raggiunge il picco tra i 25 e i 30 anni per quasi tutti i distretti muscolari, dalla terza decade in poi decresce lentamente, e dopo la sesta decade decresce molto più rapidamente. Questo vale, ovviamente, solo per i sedentari. Coloro che invece si mantengono allenati non hanno una perdita altrettanto significativa di forza; al contrario, mantengono un'elevata prestanza anche fino ed oltre i sessant'anni. Identico discorso va fatto per la massa muscolare; i due fattori sono logicamente correlati. Cala, di conseguenza, anche il metabolismo basale (MB); all'opposto, la massa grassa o Fat Mass (FM) tende ad aumentare significativamente – e con essa, spesso, anche il peso corporeo e quindi il BMI. Diminuisce anche l'Acqua Corporea Totale (TBW), con una maggior tendenza alla disidratazione. Nei sedentari si assiste anche a una discesa della densità ossea, invece compensata dall'attività in coloro che si allenano. Perché l'anziano sedentario va incontro a un decremento nell'espressione di forza? Di seguito facciamo un breve riassunto dei meccanismi neuromuscolari che stanno dietro al declino nell'espressione di forza dell'anziano. Il primo tassello è la mutazione dei livelli ormonali a riposo, che vede una riduzione dei promotori anabolici (GH, IGF, testosterone), dei substrati energetici, degli enzimi e dei mitocondri cellulo-muscolari. Aumenta invece il cortisolo. Le miocellule tendono ad "atrofizzarsi", con assottigliamento delle unità motorie e quindi riduzione in sezione trasversa dei muscoli stessi. Anche le capacità nervose di reclutamento (clonico, tetanico e massimale) scendono sensibilmente, con influsso negativo delle microscopiche alterazioni alle giunzioni neuromuscolari. Le prime capacità a subire l'influsso di queste due riduzioni fisiologiche sono la forza e la rapidità, forse anche per una maggior tendenza alla co-attivazione antagonista. I muscoli perdono inoltre sensibilità all'insulina, che sarebbe l'unico ormone anabolico a non diminuire sensibilmente a causa dell'invecchiamento – di solito.