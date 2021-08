Introduzione

L'Anti-Establishment Bodybuilding Hypertrophy Program o Anti-Bodybuilding Hypertrophy Program (ABBH) è un metodo di allenamento sviluppato da Chad Waterbury, un famoso trainer statunitense.

Questo programma, senza dubbio poco convenzionale ma potenzialmente utile, nel 2003 venne segnalato come miglior training dell'anno negli USA.

Shutterstock

Traducibile in italiano come "programma ipetrofico anti-stabilizzazione per bodybuilding" o "programma di ipertrofia anti-culturismo", questo sistema si basa sulla costruzione di forza muscolare quale requisito sostanziale per lo sviluppo di ipertrofia, attraverso esercizi molto più funzionali di quelli praticabili sulle macchine isotoniche.

Attenzione! Nel presente articolo verrà descritta una specifica teoria, che non necessariamente va intesa come totalmente corretta. L'autore dell'articolo, in particolare, non sposa l'idea che le macchine isotoniche vadano considerate strumenti inutili; certo, non hanno lo stesso impatto rispetto ad alcuni esercizi multiarticolari pesanti, ma si rivelano comunque molto utili – soprattutto in caso di limiti funzionali o nella ricerca di "isolamento".

Inoltre, di seguito parleremo esclusivamente di un protocollo allenante, ma sappiamo benissimo che, se la dieta non apporta più nutrienti rispetto al fabbisogno normale, la crescita in termini di sezione trasversa del muscolo non può avvenire cospicuamente.