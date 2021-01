Anca: Esercizi per Rafforzarla

Perché è importante la salute dell'anca

Dall'anca dipendono tutti i movimenti degli arti inferiori ed è quindi prioritario prendersene cura, rafforzarla e mantenerne il più possibile fluida la mobilità, soprattutto con il passare degli anni e se si conduce una vita per lo più sedentaria.

Aggiungere forza a quella parte del corpo migliora la capacità di muoversi durante le attività quotidiane senza esitazione, mentre evitare irrigidimenti scongiura il rischio che il peso corporeo gravi eccessivamente sulla parte bassa della schiena o sulle articolazioni del ginocchio, alterando quindi postura e andatura. Questo, con il passare del tempo, potrebbe arrivare a causare anche importanti lesioni e infortuni.

Il ruolo dello sport

Per mantenere in salute e in movimento l'anca, svolgere regolare attività fisica è fondamentale. Eseguire esercizi di stretching e allungamenti prima o dopo essere stati seduti per lunghi periodi di tempo aiuta a rilassare l'area, a sentirsi meno tesi e a scongiurare gli infortuni.

Ecco i più indicati.