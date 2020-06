Braccia e Polpacci: Anatomia ed Esercizi

Introduzione

Quelli di braccia e polpacci sono considerati i muscoli delle estremità corporee. Non è esattamente così. Paragonando arti superiori ed inferiori infatti, emergono delle somiglianze in termini funzionali ed anatomici; d'altro canto, la specie umana si è evoluta da creature quadrupedi.

Shutterstock

Così come il movimento di flesso-estensione delle gambe (segmento tibio-peroneale) è a carico di muscoli che risiedono nelle cosce, quello degli avambracci (segmento radio-ulnare) è svolto da muscoli che alloggiano nelle braccia.

Quindi, a livello anatomo-funzionale (segmenti e azione motoria), alle braccia non corrisponderebbero le gambe, bensì le cosce. Ciò nonostante, forse per il fatto che gli avambracci vengono raramente presi in considerazione nell'allenamento del bodybuilding, nell'immaginario comune l'allenamento delle estremità include braccia – intese soprattutto come bicipiti e tricipiti – e polpacci – escludendo tutti gli altri muscoli delle gambe, come i flessori del piede ecc.

In questo breve articolo parleremo, prima in termini anatomo-funzionali "di base", poi applicativi, dei muscoli di braccia e polpacci e degli esercizi per allenarli al meglio.