Alzheimer: Vantaggi di Attività Fisica e Dieta Corretta

Introduzione

In questo articolo cercheremo di comprendere quali correlazioni esistono tra morbo di Alzheimer (AD) e attività fisica, intesa soprattutto come movimento motorio di tipo sportivo o fitness.

Shutterstock

Sappiamo che gli effetti metabolici dell'allenamento sortiscono un impatto benefico sullo stato di salute generale dell'essere umano. E sulla malattia di Alzheimer? Quali certezze abbiamo a riguardo? Sicuramente poche, ma non per questo trascurabili.

Chiariamo fin da subito che si tratta di un argomento a dir poco "spinoso", le quali certezze (scientificamente dimostrabili) sono poche e gli studi in continuo approfondimento.

Ecco perché si è deciso di prendere come riferimento bibliografico una revisione sistematica intitolata "Physical Activity and Alzheimer's Disease: A Systematic Review", di Ruth Stephen, Kristiina Hongisto, Alina Solomon, Eija Lönnroos, e pubblicata su"l The Journals of Gerontology: Series A", Volume 72, Issue 6, 1 June 2017, Pages 733–739.

Sperando di facilitare la comprensione di quanto riporteremo nel paragrafo dedicato, proponiamo ora una sintesi sulle generalità del morbo di Alzheimer e, a seguire, un accenno all'importanza dello stile di vita nella prevenzione e nel trattamento.