Alzate Laterali: Come si Eseguono e Consigli

Classicamente impiegato per l'allenamento delle spalle , non sono molti a conoscere l'effetto di questa esecuzione sui muscoli sinergici e di quelli più "profondi".

In questo breve articolo parleremo dell'esercizio alzata laterale (in inglese, lateral raise ) o alzate laterali – a seconda che venga eseguito mono- o bilateralmente.

"Dovrebbero" essere meno interessati dal movimento, ma non esonerati, i muscoli trapezio , gran dentato (dentato anteriore) e lombari controlaterali. L'uso del modo condizionale sarà più chiaro con l'avanzare della lettura.

L'allenamento della spalla laterale è per lo più di natura estetica . Ciò nonostante, vista l'attivazione cospicua del sovraspinato (sovraspinoso), vanta anche discrete applicazioni funzionali e preventivo-riabilitative.

Come si Esegue

Posizione di partenza dell’alzata laterale

La posizione di partenza è solitamente a busto eretto, testa dritta, con buon sostengo lombare e scapole attivate.

Se in piedi, le gambe sono ad apertura naturale o non oltre le spalle; le ginocchia non devono essere estese.

Le braccia cadono naturalmente lungo i fianchi e il gomito è semi-flesso, ovvero non disteso ma nemmeno piegato. Per la posizione corretta dell'omero vedi sotto.

In cosa consiste l’alzata laterale

Il movimento di alzata laterale è un'abduzione sul piano frontale, che inizia a 0° (braccia lungo i fianchi) e termina a 80-90°. Il braccio si ferma più o meno in parallelo alle clavicole e di seguito capiremo meglio perché.

Nota: l'abduzione completa potrebbe proseguire fino a 180°, come avviene, ad esempio, nella military press.

Per una corretta esecuzione delle alzate laterali, è molto importante considerare la posizione dell'omero sul suo asse:

Se l'alzata viene eseguita con l'omero posizionato "naturalmente", viene detta neutra ;

; Se invece l'omero ruota internamente (coi il pollice verso il basso) è detta in intrarotazione ;

; Se invece l'omero ruota esternamente (con il pollice della mano che "fa l'autostop") è detta in extrarotazione.

Attenzione però, il fatto che si possa elevare l'omero in tutte e tre le rotazioni non significa che questi movimenti abbiano lo stesso effetto sui muscoli e sull'articolazione.

Partiamo dalla prima certezza; i muscoli vengono attivati massivamente se la contrazione parte da una condizione di allungamento . Viceversa, se accorciati, il loro stimolo è meno intenso. Intraruotando, il deltoide centrale e soprattutto quello posteriore partono in posizione più allungata.

È però indiscutibile che il movimento fisiologico di abduzione dell'omero preveda l'extrarotazione, soprattutto oltre gli 80-90° . Riducendo lo spazio subacromiale, senza extraruotare, la testa dell'omero non ha più spazio per muoversi e, per evitare che il movimento si interrompa, interviene il movimento della scapola – fino a quel momento quasi del tutto ferma.

Pertanto, nel soggetto sano e con spalla normo-funzionale, le alzate laterali possono essere eseguite tranquillamente in posizione neutra o "leggermente" intraruotata, fino ad 80-90° di angolazione.

Nei soggetti compromessi invece, il consiglio migliore è quello di eseguire l'alzata laterale in posizione neutra o di leggera extrarotazione.

Varianti dell’alzata laterale

L'alzata laterale può essere eseguita con pesi liberi, quindi manubri o kettlebell, o anche ai cavi.

Peraltro, il movimento può prevedere l'uso simultaneo di entrambe le braccia, quello di un solo braccio per volta, o addirittura – poco utilizzato – il reclutamento alternato di un arto e dell'altro.

Le alzate laterali a un braccio possono essere svolte anche su panca inclinata, sdraiati su un fianco.