Alternative agli squat per scolpire i glutei

Gli squat sono considerati i migliori esercizi per allenare i glutei e anche se la loro validità è indubbia, esistono alternative altrettanto efficaci, indicate soprattutto per le persone che non riescono ad eseguire gli squat o hanno difficoltà a farne un numero sufficiente perché i risultati siano visibili.

Inoltre, molti esercizi ideali per sostituire gli squat consentono di allenare contemporaneamente ai glutei anche i muscoli posteriori della coscia quelli dei fianchi e i quadricipiti e fianchi senza gravare sulle articolazioni.

Questi i più efficaci tra i quali sceglierne da tre a cinque a seconda del proprio livello di forma fisica, per poi eseguirli di seguito, per tre volte consecutive, almeno tre volte a settimana.

Per ogni esercizio fare da 8 a 12 ripetizioni, quindi proseguire con quello successivo, riposando se necessario.