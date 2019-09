Generalità sull'HIT per dimagrire

Per molti anni si è creduto che il modo migliore per dimagrire sia praticare molta attività aerobica la quale, come abbiamo detto, permette di consumare selettivamente – con una certa condizione di allenamento – gli acidi grassi dei trigliceridi adiposi. Non è sbagliato, ma nemmeno l'unico sistema. È possibile dimagrire efficacemente anche praticando allenamenti ad alta intensità (HIT). Vediamo come e soprattutto perché.

Alcuni studi dimostrano che l'allenamento ad alta intensità non è meno efficace dell'attività aerobica nel promuovere il dimagrimento. Questi approfondimenti confutano ciò che alcuni (sempre di più), grazie all'esperienza sul campo, sostengono in merito all'allenamento dimagrante; ovvero che anche l'HIT è capace di promuovere efficacemente il dimagrimento. Va da sé che ciò si contrapponga alla tendenza della maggior parte dei professionisti, la quale continua a promuovere l'attività aerobica come la strategia più efficace per dimagrire. Anzitutto, per comprendere fino in fondo questi studi, bisogna definire correttamente in cosa consiste l'allenamento ad alta intensità.

HIT, IT e HIIT: in cosa consistono?

L'attività ad alta intensità si può sviluppare in vari modi, non necessariamente partendo da una base di metabolismo aerobico. In pratica, non è necessario correre o nuotare o pedalare o saltare la corda fino ad oltrepassare la SAN, ma è possibile super-attivare i metabolismi energetici in modo da impegnarli subito al massimo, per esempio utilizzando esercizi di muscolazione.

In questo caso consideriamo tale un esercizio che porta la FC al di sopra la SAN, dato che gli studi esaminati utilizzano questo parametro per definire il protocollo di allenamento stesso come HIT.

Se questo tipo di lavoro assume le caratteristiche di un allenamento intervallato o Interval Training (IT), viene comunemente chiamato High Intensity Interval Training (HIIT) o allenamento intervallato ad alta intensità.

Alcuni reputano superfluo specificare che si tratti di un IT, dato che essendo quest'attività prettamente anaerobica non può essere sopportata dal corpo per periodi prolungati; è pertanto inevitabile che venga alternata con recuperi passivi o attivi o comunque con attività ad intensità minore alla SAN, per garantire la continuità dell'esercizio stesso. L'intervallo di recupero, attivo o passivo, è pertanto una condizione necessaria; la differenza sta nel fatto che l'allenamento a recupero attivo rappresenta una "variazione di ritmo", mentre l'allenamento a recupero passivo costituisce un sistema a "ripetute o ripetizioni" (REP o RIP). Ciò nonostante, alcuni sportivi sono capaci di protrarre lo sforzo intorno alla SAN anche per 40 minuti, il che farebbe di questo allenamento un protocollo "in soglia".

Nota: le seguenti ricerche sono tutte pubblicate su autorevoli riviste scientifiche e pertanto sono state condotte con assoluto rigore.