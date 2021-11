I meccanismi che stanno alla base del concetto di "assetto ormonale" sono complessi e per nulla facili da spiegare. Non essendo l'obbiettivo di questo articolo, ci limiteremo quindi a definire che:

Quello adiposo è un tessuto "vivo" con funzione di riserva calorica, ed interagisce attivamente col resto del corpo attraverso mediatori chimici – soprattutto ormoni . L'adipe, costituita da cellule chiamate adipociti, svolge quindi anche una funzione di comunicazione endocrina con molti distretti dell'organismo. Per dimagrire in maniera efficace è quindi necessario che anche l'assetto ormonale, dato dalla dieta tanto quanto dall' attività motoria , risulti ottimale.

Ogni chilogrammo di tessuto adiposo mette a disposizione poco meno di 780 g di grassi , che corrispondono a circa 7000 kcal – non 9000 kcal, le quali corrisponderebbero invece a 1000 g di lipidi energetici . Il tessuto adiposo contiene anche acqua, una maglia connettivale, liquidi interstiziali, organelli citoplasmatici ecc. Per dimagrire 4 kg al mese sarebbe quindi indispensabile che il bilancio calorico risulti negativo di 28000 kcal. Ad esempio, se l'apporto normocalorico di un soggetto fosse 2200 kcal / die, per rispettare un calo ponderale del genere, bisognerebbe costruire una dieta da 1967 kcal (valore ricavato suddividendo le 7000 kcal mensili per i 30 giorni del mese).

In caso di sovrappeso , per dimagrire, è necessario creare un bilancio calorico negativo. Questo è dato dalla differenza tra l'energia introdotta con i cibi e quella spesa dall'organismo [ENERGIA IN – ENERGIA OUT].

Per fare un esempio pratico, ad un soggetto che ha come FC massimale (max) 200 battiti per minuto (bpm) – verosimilmente un soggetto di 20 anni – si potrebbe attribuire una frequenza di SAN di 170 bpm, uno sforzo aerobico (di bassa o media intensità) compreso tra la FC di base e 169 bpm, e uno sforzo di HIT compreso tra 170 bpm e la FC max.

La FC di SAN è abitualmente considerata come l'85% circa della frequenza cardiaca massimale . Tale assunzione presenta un certo margine di errore anche se, negli studi compiuti, viene considerata il riferimento per separare l'allenamento aerobico da quello anaerobico e quindi HIT.

Nella pratica, il riferimento "gold standard" per la misurazione della SAN è l'andamento della frequenza cardiaca (FC) in relazione all'intensità. Pertanto, per quantificare tale intensità di sforzo, si usa calcolare la soglia anaerobica (SAN) – intensità dalla quale all'aumentare dello sforzo non consegue più un aumento proporzionale delle pulsazioni – oltre la quale il corpo risulta incapace di produrre energia con le sole vie ossidative e fa ricorso alla glicolisi anaerobica producendo acido lattico; oltre la SAN l'allenamento diventa quindi ad alta intensità (High Intensity Training - HIT).

Per considerare un esercizio aerobico bisogna misurarne l'intensità e valutare appunto che il corpo non accumuli acido lattico. Questa misurazione può essere eseguita attraverso diverse tecniche più o meno precise anche se, chiaramente, la misurazione diretta della concentrazione del lattato ematico risulta la più precisa. Per attività aerobica si intende, di conseguenza, quella svolta al disotto del valore di SAN.

Per essere "aerobico", uno sforzo deve permettere al corpo di utilizzare ossigeno per la produzione di energia. Quando l'intensità dello sforzo sale e la quantità di ossigeno o degli enzimi necessari non sono più sufficienti, ed il corpo utilizza i cosiddetti sistemi anaerobici lattacidi per produrre energia supplementare, inizia la produzione significativa di lattato che tende ad accumularsi (sopra la soglia anaerobica - SAN).

Per esercizio a bassa e media intensità si intende un tipo di allenamento che impegna prevalentemente il metabolismo aerobico , costante, al di sotto della soglia anaerobica (senza la produzione di acido lattico ), ovvero un'attività motoria che impegna modestamente l'apparato cardio-circolatorio, tale da permettere di protrarre questo sforzo per parecchi minuti (alto volume di esercizio).

Detto ciò, è logico pensare che l'attività fisica motoria risulti, a conti fatti, solo un mezzo per ottimizzare il processo di dimagrimento. Ergo: è importante consumare calorie solo se quelle introdotte risultano complessivamente inferiori. Poi, ovviamente, i vantaggi del praticare attività motoria includono molti altri aspetti, come:

High Intensity Training (HIT)

Generalità sull'HIT per dimagrire

Per molti anni si è creduto che il modo migliore per dimagrire sia praticare molta attività aerobica la quale, come abbiamo detto, permette di consumare selettivamente – con una certa condizione di allenamento – gli acidi grassi dei trigliceridi adiposi. Non è sbagliato, ma nemmeno l'unico sistema. È possibile dimagrire efficacemente anche praticando allenamenti ad alta intensità (HIT). Vediamo come e soprattutto perché.

Alcuni studi dimostrano che l'allenamento ad alta intensità non è meno efficace dell'attività aerobica nel promuovere il dimagrimento. Questi approfondimenti confutano ciò che alcuni (sempre di più), grazie all'esperienza sul campo, sostengono in merito all'allenamento dimagrante; ovvero che anche l'HIT è capace di promuovere efficacemente il dimagrimento. Va da sé che ciò si contrapponga alla tendenza della maggior parte dei professionisti, la quale continua a promuovere l'attività aerobica come la strategia più efficace per dimagrire. Anzitutto, per comprendere fino in fondo questi studi, bisogna definire correttamente in cosa consiste l'allenamento ad alta intensità.

HIT, IT e HIIT: in cosa consistono?

L'attività ad alta intensità si può sviluppare in vari modi, non necessariamente partendo da una base di metabolismo aerobico. In pratica, non è necessario correre o nuotare o pedalare o saltare la corda fino ad oltrepassare la SAN, ma è possibile super-attivare i metabolismi energetici in modo da impegnarli subito al massimo, per esempio utilizzando esercizi di muscolazione.

In questo caso consideriamo tale un esercizio che porta la FC al di sopra la SAN, dato che gli studi esaminati utilizzano questo parametro per definire il protocollo di allenamento stesso come HIT.

Se questo tipo di lavoro assume le caratteristiche di un allenamento intervallato o Interval Training (IT), viene comunemente chiamato High Intensity Interval Training (HIIT) o allenamento intervallato ad alta intensità.

Alcuni reputano superfluo specificare che si tratti di un IT, dato che essendo quest'attività prettamente anaerobica non può essere sopportata dal corpo per periodi prolungati; è pertanto inevitabile che venga alternata con recuperi passivi o attivi o comunque con attività ad intensità minore alla SAN, per garantire la continuità dell'esercizio stesso. L'intervallo di recupero, attivo o passivo, è pertanto una condizione necessaria; la differenza sta nel fatto che l'allenamento a recupero attivo rappresenta una "variazione di ritmo", mentre l'allenamento a recupero passivo costituisce un sistema a "ripetute o ripetizioni" (REP o RIP). Ciò nonostante, alcuni sportivi sono capaci di protrarre lo sforzo intorno alla SAN anche per 40 minuti, il che farebbe di questo allenamento un protocollo "in soglia".

Nota: le seguenti ricerche sono tutte pubblicate su autorevoli riviste scientifiche e pertanto sono state condotte con assoluto rigore.