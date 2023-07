Allungamenti ideali da fare dopo la corsa

Fare allungamenti dopo aver corso è fondamentale per diversi motivi. Per prima cosa diminuisce la probabilità di incorrere in infortuni perché consente ai muscoli di tornare gradualmente alla condizione di riposo. Inoltre, migliora la stabilità articolare, la libertà di movimento e la propriocezione, ovvero la consapevolezza del corpo.

Non tutti gli allungamenti però sono uguali. Dopo una corsa i migliori sono quelli che rientrano nella categoria dello stretching attivo, diverso da quello statico o passivo.