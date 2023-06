Allungamenti da fare in aereo per sgranchire gambe e schiena

Gli spazi tra un sedile e l'altro in aereo sono spesso ridotti ai minimi termini e soprattutto quando si compiono viaggi lunghi possono sopraggiungere fastidi e dolori alle gambe e alla schiena, con irrigidimenti delle articolazioni e dei muscoli.

Inoltre, rimanere seduti in aereo per periodi prolungati può ridurre la circolazione in tutto il corpo, aumentando l'accumulo di liquidi, in particolare nei piedi, nelle caviglie e nella parte inferiore delle gambe e questo può portare a gonfiore diffuso in quelle zone.

Per evitare questi inconvenienti l'ideale sarebbe sgranchirsi un po' ma siccome durante il volo non è possibile alzarsi e passeggiare a lungo, una soluzione alternativa e altrettanto efficace è compiere alcuni esercizi di stretching e allungamento, direttamente stando al proprio posto.

Questa attività, oltre a far bene al corpo, produce anche benefici mentali.

Stare seduti per molto tempo riduce infatti la quantità di sangue che scorre al cervello e questo può influire sulla capacità di pensare, comprendere e apprendere informazioni. Muovendosi invece il flusso di sangue al cervello torna a livelli ottimali.