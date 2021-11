Sono diversi infatti gli eventi avversi per la pelle ai quali si può andare incontro se non si fa attenzione.

Nonostante le formulazioni attuali dei prodotti per il make-up siano molto più rispettose della pelle di un tempo, e alcune siano concepite in modo specifico per fare sport, allenarsi senza essersi struccate non rappresenta una buona idea per la salute .

Oltre a struccarsi alla perfezione prima di allenarsi, per permettere alla pelle di respirare al meglio è fondamentale lavarsi il viso subito dopo l' esercizio fisico per ridurre al minimo le possibilità di ostruire i pori con gli oli prodotti naturalmente durante la sessione fitness .

Quando ci si allena infatti la temperatura interna del corpo aumenta e il sudore è proprio il modo che l'organismo usa per rinfrescarsi. Il calore apre i pori e se sulla superficie della pelle sono presenti agenti potenzialmente irritanti come le particelle di make up queste possono finire per ostruirli , impedendo la traspirazione e generando arrossamenti e irritazioni.

Se si prevede di compiere una passeggiata a ritmo blando o una sessione di stretching o yoga , il trucco non dovrebbe rappresentare un problema ma qualsiasi allenamento che induca a sudare dovrebbe essere svolto senza make up .

Per prevenire questo epilogo, oltre ad assicurarsi di avere la pelle priva di make up prima di iniziare ad allenarsi , l'uso di creme idratanti idonee allo sport, e quindi estremamente leggere, ipo allergeniche e senza profumi o alcol , può aiutare enormemente.

A fronte di questi possibili danni, meglio quindi astenersi del tutto dall'utilizzo di prodotti make up per gli occhi durante l'esercizio, e assicurarsi di rimuoverne completamente ogni traccia prima dell'allenamento.

In caso si presenti questo tipo di infezione è fondamentale non toccarla per non peggiorare la situazione, ma lasciare che si evolva in modo naturale. Se persiste consultare il proprio medico.

Quali prodotti scegliere se non si può evitare di truccarsi

Nonostante per i motivi detti sia preferibile allenarsi con il viso sgombro da make up, possono esistere circostanze o esigenze per cui questo non sia possibile, come ad esempio il desiderio di voler coprire una cicatrice o l'allenamento in pausa pranzo con tempi ristretti.

Per queste circostanze, esistono tipologie di make up che rispettano alcuni parametri che li rendono idonei all'attività sportiva, nonostante la certezza assoluta che non generino danni non esista.

Per quanto riguarda fondotinta, correttori e creme colorate le formule dovrebbero essere il più possibile leggere, a base di minerali e non comedogeniche, ovvero che non ostruiscano i pori.

Se il fondotinta scelto è liquido assicurasi che contenga un basso livello di acido salicilico.

Per gli occhi le uniche formule consentite per eyeliner e mascara sono quelle waterproof e quindi resistenti all'acqua. Questa loro caratteristica dovrebbe impedirne lo scioglimento anche a fronte di una sudorazione copiosa, scongiurando così il probabile rischio di irritazioni.

Per limitare l'eventualità di infezioni e irritazioni evitare il più possibile di toccarsi il viso mentre ci si allena, lavarsi le mani non appena si è terminato l'allenamento e pulirsi il viso una volta tornate a casa con un detergente adatto al proprio tipo di pelle.