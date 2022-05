Ti alleni in pausa pranzo? Come gestire i pasti

Per ovviare al problema e riuscire a incastrare tra i numerosi impegni quotidiani un momento da dedicare all' attività fisica , molte persone sfruttano la pausa pranzo , una scelta strategica in termini di tempo ma che più di altre pone di fronte al dilemma di come affrontare i pasti , primo tra tutti il pranzo ma non solo.

L’importanza dell’alimentazione se ci si allena il pausa pranzo

Fare un po' di sport all'aperto o in palestra nell'orario solitamente adibito al pranzo consente di sfruttare ogni giorno il tempo di pausa concesso dal proprio lavoro. Per farlo al meglio, traendo il massimo da questa scelta e preservando la salute complessiva dell'organismo, è necessario però affiancare all'allenamento pasti equilibrati, studiati ad hoc per per non appesantire ma garantire al contempo l'apporto calorico e i nutrimenti necessari per affrontare non solo la sessione di fitness, ma anche il resto della giornata lavorativa che attende alla fine del workout.

Una regola univoca non esiste, visto che a seconda delle proprie caratteristiche fisiche e del tipo di allenamento al quale si intende sottoporsi, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione, tuttavia, è possibile stilare alcune indicazioni universali applicabili a chi svolge attività fisica a livello amatoriale e usa la pausa pranzo per fare un po' di movimento e tenersi in forma.

Chi invece affronta lo sport a livello professionistico o semi professionistico dovrebbe affidarsi a un nutrizionista specializzato che lo affianchi nel percorso alimentare.