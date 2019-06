Chi cerca di bruciare più grassi lo vorrebbe fare per dimagrire, ovvero per ridurre l'entità del tessuto adiposo.

Ma cosa significa veramente bruciare più grassi? Nulla. Come vedremo di seguito, il concetto di "aumento del consumo lipidico" è in realtà piuttosto superato, perché di relativa entità. Tuttavia, spesso a tal riguardo le fonti bibliografiche assumono una posizione totalmente opposta. Noi daremo il nostro contributo dando un senso logico alle prossime considerazioni.

Iniziamo il paragrafo più importante dell'articolo definendo 6 concetti essenziali:

I grassi o lipidi (L) non si bruciano, ma si ossidano in presenza di ossigeno

L'utilizzo metabolico dei grassi è governato da quello dei glucidi (G), quindi risulta inevitabilmente legato ad esso

Non è possibile consumare solo acidi grassi a livello muscolare, in nessuna circostanza, e anzi la produzione energetica totale è a favore dei glucidi

Ciò che conta nel dimagrimento è il bilancio calorico sul medio e lungo termine

L'organismo tende sempre all'equilibrio

Per dimagrire è essenziale creare un bilancio calorico negativo, ovvero consumare più energia di quella che si ricava dagli alimenti della dieta.

La maggior parte della produzione energetica avviene in presenza di ossigeno – ecco perché siamo obbligati a respirare. Glucidi e lipidi calorici vengono sfruttati per la ricarica dell'ATP (energia) grazie al metabolismo aerobico. Quindi, per aumentare il consumo calorico generale, soprattutto di origine lipidica, è indispensabile praticare attività aerobica? No, o meglio non per forza. È comunque dimostrato che essa, potendo venire protratta per più tempo, offre maggiori vantaggi in termini assoluti di costo energetico.

D'altro canto, grassi e carboidrati non vengono ossidati allo stesso modo. I lipidi richiedono più tempo, quindi sono ideali per una richiesta energetica costante ma non impellente; la cosiddetta bassa o media intensità di esercizio. Da qui nasce il concetto di "fascia lipolitica", che sarebbe quel "range" di intensità nel quale il metabolismo utilizzerebbe la maggior percentuale possibile di lipidi. Verissimo, ma inutile. Anzitutto perché "maggior percentuale possibile" non significa "grossa quantità" in termini assoluti; basti pensare che un uomo molto pesante che corre per circa un'ora non consuma nemmeno 35 g di acidi grassi. In secondo luogo, l'energia totale utilizzata aumenta, oltre che con il tempo, anche con l'intensità di esercizio. Tuttavia, l'alta intensità non può essere protratta troppo a lungo, poiché: esaurisce presto le scorte energetiche, determina la produzione di acido lattico e affatica l'organismo a livello sistemico. Il protocollo scelto per dimagrire dovrebbe avere "almeno" una componente aerobica, ma con un volume di lavoro sufficiente.

"I grassi vengono bruciati al fuoco degli zuccheri". Tutti lo dicono ma pochi sanno cosa significhi veramente. In pratica, senza glucosio non è possibile consumare acidi grassi, ovvero non è possibile allearsi efficacemente…. e nemmeno sopravvivere. Eviteremo di discutere la ripartizione dei macronutrienti energetici nella dieta, perciò ci limiteremo a dire che, a scopo dimagrante, sia le diete low carb, generalmente scelte per mantenere la calma insulinica e allenare l'organismo a consumare più acidi grassi, sia le diete low fat, solitamente scelte per ottimizzare l'ossidazione dei lipidi adiposi, vanno considerate come potenzialmente sbagliate. La dieta dimagrante più efficacie è quella equilibrata.

Questo perché, in ogni circostanza, l'organismo tende all'equilibrio. Togliendo i carboidrati (ammesso che sia possibile, soprattutto nel lungo termine) peggiorerebbe il metabolismo glucidico e indirettamente anche quello lipidico, a svantaggio del dimagrimento. Per non parlare poi, del momento in cui si reintrodurranno i glucidi nella dieta; un vero disastro. Togliendo in grassi invece, le cellule si disabituerebbero a consumarli, di nuovo a svantaggio del dimagrimento.

Da queste poche considerazioni dovrebbe essere già chiaro che, anche forzando il corpo a consumare più lipidi, prima o poi reagirà di conseguenza adattandosi. Ecco perché quello che conta veramente è bilancio calorico totale nel medio e lungo termine; poi, ovviamente, c'è modo e modo di dimagrire. Per dimagrire bene, oltre a una buona ripartizione, la deplezione calorica non dovrebbe essere troppo rigida, o ne rimarrà pregiudicata la continuità del lavoro.

Giungiamo finalmente alla condizione di digiuno: fa dimagrire oppure no allenarsi senza mangiare?