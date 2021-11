Allenarsi quando si è malati è una buona idea?

Praticare sport è fondamentale per mantenersi in salute, tuttavia, non tutte le condizioni consentono di farlo.

Chi si allena con regolarità, soprattutto in inverno si trova a gestire un quesito piuttosto comune, ovvero se sia opportuno o meno svolgere attività fisica quando si è malati.

Una risposta univoca in realtà non esiste perché molto dipende da che tipo di allenamento si intenda svolgere e da quale malanno si sia colpiti.

Una delle teorie più in voga è che se si riscontrano solo sintomi al di sopra del collo come naso chiuso o raffreddore sia possibile continuare ad allenarsi, se pur a un'intensità ridotta. Se invece i sintomi sono sotto il collo e si manifestano con nausea, dolori muscolari, febbre, diarrea, tosse insistente o congestione toracica, meglio saltare l'allenamento fino a quando non si sta meglio.

Oltre a questa indicazione generale però, ogni malessere necessita specifiche raccomandazioni.