Allenarsi in gruppo è meglio?

Introduzione Allenarsi in solitaria o in compagnia? I benefici psicofisi derivanti dall'esercizio fisico di gruppo o da soli, sono diversi. Ci sono pro e contro, e differiscono a seconda dello sport praticato. Alcuni studi, tuttavia, hanno suggerito che quando si tratta di esercizio in solitaria, si potrebbero perdere alcuni benefici per la salute, rispetto agli allenamenti di gruppo. L'esercizio fisico è già noto per averne molti benefici per il benessere mentale, compreso il miglioramento del sonno e dell'umore, l'aumento del desiderio sessuale e deilivelli di energia e processi cognitivi.

Esercizio individuale o di gruppo: lo studio In uno studio, i ricercatori hanno cercato di esaminare se l'esercizio di gruppo potesse aiutare gli studenti di medicina, un gruppo ad alto stress: 69 studenti hanno praticato allenamento divisi in tre gruppi. Un gruppo ha svolto un programma di allenamento funzionale e di rafforzamento del core, in gruppo, della durata di 30 minuti almeno una volta alla settimana, insieme a esercizi extra se lo desideravano. In un altro gruppo c'erano invece gli studenti che si allenavano da soli o con un massimo di due partner almeno due volte a settimana. Nel gruppo finale, invece, gli studenti che si sono limitati a camminare o a spostarsi in bicicletta. I ricercatori hanno misurato i livelli di stress percepiti dagli studenti e la qualità della vita - mentale, fisica ed emotiva - all'inizio dell'esperimento, e ogni quattro settimane. Dopo 12 settimane, riferendoci alla qualità della vita, gli atleti di gruppo hanno riscontrato miglioramenti in tutti e tre i parametri, nonché un calo dei livelli di stress. In confronto, gli atleti da soli hanno solo migliorato la qualità della vita mentale, anche se si sono allenati circa un'ora in più ogni settimana rispetto agli atleti di gruppo. Va detto che lo studio in questione presenta alcune limitazioni, tra cui il campione ridotto analizzato, e l'inclusione dei soli studenti di medicina che hanno scelto, a seconda delle proprie inclinazioni e propensione, a quale gruppo aderire, e come allenarsi.

Allenamento di gruppo: resistenza alla fatica L'impatto dell'esercizio di gruppo, in particolare sull'allenamento in sincronia, sul legame sociale, sulla tolleranza al dolore e sulle prestazioni atletiche, è rilevante. Diverse ricerche hanno infatti dimostrato che im gruppo si sviluppa una maggiore tolleranza al dolore rispetto agli ateleti in solitaria. La resistenza alla sofferenza, aumenta con un maggiore rilascio di endorfine - gli ormoni del "benessere" - i cui livelli si innalzano quando più persone che si sincronizzano l'una con l'altra durante l'esercizio. Questo tipo di movimento coordinato è noto come sincronia comportamentale. Può verificarsi anche durante altre attività di gruppo, come giochi, rituali religiosi e danze. La spinta emotiva del grupo.... In generale, maggiore è il contatto o il supporto che le persone hanno durante l'esercizio, maggiori sono i benefici. Gli esperti confermano che le lezioni di fitness di gruppo sono in genere più efficaci solo quando utilizzano strategie di dinamica di gruppo, ossia: perseguire gli stessi obiettivi (durata, tempo, distanze, pesi, calorie da bruciare);

condivisione di feedback;

dialogo con altre persone della classe di fitness;

competizione sana ed amichevole;

senso di appartenenza;

socialità e divertimento che alleviano il senso di fatica.

Allenamento in solitaria: Pro e Contro Fare esercizio fisico in solitaria può essere una scelta che dipende dalle preferenze e dalle inclinazioni personali. Esistono pro e contro quando si decide di allenarsi da soli. Pro. Il principale motivo che può spingere una persona a preferire l'allenamento in solitaria ha a che fare con la logistica di tempi e obiettivi: non si deve rispettare alcun timing, o alcuna tabella di fitness con esercizi prestabiliti da fare in gruppo. Non solo, allenandosi da soli, si possono anche scegliere intensità e tipologia di allenamento, a seconda delle proprie esigenze. Contro. Il più grande svantaggio di non avere un gruppo che ci attende, e che magari progredisce negli allenamenti anche per la nostra parecipazione, è la motivazione, Questo potrebbe comportare assenze, e perdita di determinazione. Essere svogliati ed annoiati, inoltre, sarebbe un contro. In compagnia si convide e ci si supporta a vicenda, scambiando anche qualche chiacchiera durante l'esercizio, in solitaria, invece, questo è un elemento mancante.