Allenarsi dopo cena fa bene o no?

Spesso non riuscire a trovare il momento giusto della giornata per allenarsi è ciò che frena molte persone dal farlo regolarmente. Chi ci riesce, invece, il più delle volte si ritaglia del tempo la mattina presto, prima di iniziare a lavorare, studiare e portare avanti le diverse incombenze quotidiane.

Come allenarsi dopo cena?

Perché l'allenamento in questa fascia temporale dia i propri benefici è necessario avere alcune accortezze. La prima è senza alcun dubbio quella di non iniziare subito dopo aver mangiato ma aspettare almeno una o due ore, per non rischiare di compromettere il processo digestivo iniziale.

Essenziale rimanere sempre idratati, sia prima, sia durante sia dopo l'allenamento. Questo vale in qualunque momento della giornata ma ancor di più la sera perché aiuta la digestione