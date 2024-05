Allenarsi con poco tempo: è possibile?

In realtà, se ci pensiamo, non è certo un principio così difficile da comprendere. Non sarà, per caso, che dietro a mille scuse ed alibi si celi un pochino di pigrizia?

Significa che, a prescindere dal livello di partenza - vale anche per gli ex atleti - allenarsi anche solo "una manciata di minuti" porta indubbiamente maggiori benefici e vantaggi che rimanere sedentari .

Cosa succede se mi alleno solo 20-30 minuti?

Succede che stai meglio!

Non è una banalità; al contrario, si tratta di un'affermazione che, se letta ad alta voce, potrebbe davvero fare la differenza per chi non sa se "valga veramente la pena mettersi in pantaloncini per soli 20-30 minuti".

Ecco cosa potresti sperimentare se, nonostante la tua vita frenetica, decidessi di allenarti anche poco:

Certo, se parliamo di salute, l'unità di misura da considerare non è quella "giornaliera", bensì "settimanale". Vediamo, in termini pratici, quante volte potremmo allenarci meno di mezzora e ottenere dei risultati.