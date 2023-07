Allenarsi con il condizionatore acceso: le regole da seguire

Ma per dedicarsi al fitness con il condizionatore acceso senza ripercussioni per la salute è necessario rispettare alcune fondamentali regole.

In estate , e in particolare nei giorni caratterizzati dai picchi di calore, per non fermarsi del tutto molti sostituiscono l'allenamento outdoor con quello indoor, munendosi di aria condizionata.

Regole per allenarsi all’aria aperta in estate

Vestirsi poco

Idratarsi molto e senza aspettare di avere sete

Bagnarsi prima di iniziare

Allenarsi al massimo 80% della propria frequenza cardiaca

Quando fa caldo ogni aspetto può contribuire ad aumentare la sensazione di disagio, come la scelta errata dell'abbigliamento. Se ci si allena all'aperto è necessario optare per pochi vestiti ma di qualità, che siano fatti in materiale traspirante che permetta alla pelle di non trattenere il sudore e pensati appositamente per supportare l'attività fisica all'aperto in inverno.

Durante l'attività sportiva mantenere l'idratazione a un livello ottimale è fondamentale e lo è ancora di più in estate, quando scendere sotto una determinata soglia potrebbe significare andare incontro a diversi problemi di salute come svenimenti, colpi di calore ma anche, nei casi più gravi, edemi cerebrali. Per questo è importante bere molta acqua, ma anche bevande sportive addizionate di sali minerali, necessari per reintegrare quelli persi durante l'allenamento al caldo.

Bere con regolarità significa anche non aspettare di avere sete perché quando si avverte questa sensazione si è già perso il 2% dei liquidi e si è più vicini alla disidratazione. Inoltre,a quel punto il proprio rendimento è già sceso di circa il 10%.

Anche bere prima di allenarsi è un'abitudine da non tralasciare assolutamente. Circa 500 ml di liquidi un'ora prima dello sforzo fisico outdoor, o indoor senza aria condizionata, è la quantità consigliata.

Se si avverte molto caldo, un trucco per sentire un po' di refrigerio è bagnarsi abiti, corpo e capelli prima di iniziare ad allenarsi. Con il passare dei minuti l'acqua evaporerà lasciando una leggera, seppur momentanea, sensazione di refrigerio.

Infine, quando le temperature sono molto elevate è meglio allenarsi senza superare il 75 - 80% della propria frequenza cardiaca massimale. Molti studi, infatti, hanno dimostrato che mantenere questa intensità può migliorare la termoregolazione del corpo.