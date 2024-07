Allenarsi con i pesi fa bene: perché? Benefici

A cosa serve allenarsi con i pesi? Perché L'allenamento con i pesi è una pratica molto diffusa e utilizzata con varie finalità e scopi: Allenamento della forza (in varie sfaccettature) propedeutico ad altre discipline sportive - preparazione atletica generale;

della ; Benessere generale, soprattutto quando accoppiato ad altre attività come gli sport aerobici, lo yoga ecc. Ciò detto, a causa degli inevitabili stereotipi sorti nell'epoca della "muscolarità", ancora oggi il concetto di allenamento con i pesi viene associato a varie connotazioni negative: scarsa mobilità articolare e flessibilità muscolare, "impacciataggine", poca resistenza aerobica, uso di farmaci anabolizzanti, elevato rischio di infortunio, disturbi dell'immagine corporea e perfino un basso livello culturale / intellettuale. Inutile dire che si tratta di luoghi comuni, poiché l'allenamento con i pesi può offrire numerosi benefici e vantaggi, sotto molti punti di vista. Certo, come qualsiasi altra attività, anche l'allenamento con i pesi richiede cognizione di causa, metodo, logica e soprattutto ragionevolezza; aspetti che sono certamente venuti meno in un periodo di enorme consenso tra la popolazione generale, come quello avvenuto negli anni '80 nelle palestre di bodybuilding. In questo breve articolo ci concentreremo sugli aspetti positivi dell'allenamento con i pesi, cercando di spiegare come adattarlo e integrarlo a seconda delle proprie necessità. Shutterstock

Quali sono e come si dividono gli esercizi con i pesi? Gli esercizi non sono tutti uguali . Anche in questo genere di workout troviamo differenti sotto-categorie, facenti parte di un unico "tutto": Questa considerazione lascia dedurre che, in assenza di valide ragioni mediche, qualsiasi protocollo rigorosamente "esclusivo" sia essenzialmente sbagliato. In breve: Esercizi con i pesi liberi;

Esercizi alle macchine isotoniche;

Esercizi ai cavi;

Esercizi callistenici zavorrati. E ancora: Esercizi multiarticolari: Primari - conosciuti anche impropriamente come " fondamentali "; Complementari - o, volendo, secondari.

Esercizi monoarticolari - noti anche come "di isolamento" o "finisher".

Perché i risultati possono essere relativi? Prima di parlare dei benefici e di vantaggi dell'allenamento con i pesi, è doveroso fare una premessa: tutto ciò che si può guadagnare è strettamente legato a una serie di variabili oggettive e individuali: Base di partenza: tanto basso è il livello funzionale della persona, maggiori saranno i progressi ottenuti grazie al protocollo con i pesi; è l'opposto, invece, se consideriamo il margine di miglioramento assoluto (una storia da sportivo è sempre vantaggiosa); Grado di impegno: i potenziali benefici sono strettamente legati a "quanto" e "come" ci si allena nel tempo; Genetica, epigenetica: quindi, risorse innate e memoria muscolare dovuta alla pratica sportiva in età di sviluppo - o dovuta al precedente uso di sostanze dopanti; Competenza del tecnico sportivo di riferimento: come in tutte le attività che richiedono un servizio, anche la preparazione teorico-pratica e l'esperienza del tecnico possono fare una certa differenza.