Allenarsi al mattino aumenta il metabolismo?

L'esercizio fisico in qualsiasi momento della giornata accelererà il metabolismo e i benefici resteranno costanti anche dopo aver terminato l'allenamento. Si può quindi eseguire un programma di allenamento di resistenza regolare all'ora del giorno più adatta alle proprie esigenze fisiche e personali. Fare attività fisica al mattino però massimizzerà la massa corporea magra , aumentando il metabolismo in modo da bruciare più calorie tutto il giorno.

Ogni individuo ha i propri ritmi biologici, noti come ritmi circadiani , che determinano i livelli di energia durante il giorno. I ritmi circadiani sono governati da ormoni e sono determinati geneticamente. Sono essenzialmente la risposta ai cali di energia avvertiti durante la giornata e del perché è difficile per alcune persone addormentarsi la sera.

Cos'è il metabolismo?

Il metabolismo è l'insieme dei processi biochimici ed energetici che si verificano all'interno dell'organismo, finalizzati all'utilizzo e all'elaborazione dell'energia degli alimenti, che verrà poi destinata al bisogno energetico e strutturale delle cellule. A loro volta, tali richieste sono in stretta relazione con il dispendio energetico quotidiano: più calorie vengono bruciate e tante più calorie devono essere reintrodotte. Il metabolismo, in estrema sintesi, può essere definito come la velocità con cui il nostro corpo brucia le calorie per soddisfare i suoi bisogni vitali. Si evince che per accelerare il nostro metabolismo dobbiamo aumentare i bisogni nutritivi e vitali del nostro corpo, incrementando il dispendio energetico. Cosa influenza il dispendio energetico? Il metabolismo basale (il dispendio energetico minimo necessario a mantenere le funzioni vitali e lo stato di veglia), la termogenesi derivante dall'alimentazione (l'energia che l'organismo spende in più ogni volta che si assume del cibo) e l'attività fisica.