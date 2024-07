Allenarsi a sensazione fa bene?

A cosa serve allenarsi a sensazione? Uscire dalle regole e allenarsi liberamente può essere utile per ritrovare l'entusiasmo, in caso si sia un po' perso. Chi si allena con regolarità spesso lo fa seguendo schemi ben precisi e se questo è in generale un bene, con il tempo può rendere l'appuntamento con l'attività fisica meno entusiasmante, soprattutto se quella scelta è la corsa, che proprio per come è concepita è spesso intesa come sinonimo di evasione dalla routine.

Perché solitamente è bene non improvvisare? Allenarsi è importante per mantenersi in salute e farlo seguendo schemi precisi, tabelle, regole e indicazioni specifiche aiuta non solo ad essere costanti ma anche a raggiungere nel modo migliore gli obiettivi che ci si è prefissati e a non correre il rischio di infortunarsi. Seguire un piano di allenamento ben studiato, il più possibile personalizzato e che abbia obiettivi definiti serve anche a non finire nell'overtraining.

Perché a volte sembra di non riuscirci? Anche se seguire una tabella di marcia rigorosa è la regola principale per i runner, capita di fare fatica a mantenerla e di avere voglia di evadere dalla gabbia della routine per sentirsi più liberi e per ritrovare il gusto di allenarsi praticando l'attività che si ama. Spesso si inizia a correre con costanza proprio perché folgorati da questa disciplina. Tuttavia come accade spesso, quando alla passione subentra il dovere la spensieratezza iniziale e l'entusiasmo dell'improvvisazione lasciano il posto all'abitudine, che con il passare del tempo possono diventare difficili da sostenere. Il rischio in questi casi è di non allenarsi più con l'entusiasmo e l'attenzione di un tempo e di avere la tentazione di diradare gli allenamenti o addirittura di abbandonarli. Il senso di ribellione agli schemi fitness può derivare anche da una condizione psicologica o fisica non particolarmente brillante in un momento specifico della propria vita o da un carico di stress più importante del solito. Quando ciò accade non è necessario allarmarsi perché è normalissimo desiderare un po' di libertà quando si corre, soprattutto se si è runner di lunga data e si porta avanti da tempo una routine molto perfezionista, come la disciplina in sé normalmente richiede e come molti atleti sono abituati a compiere.