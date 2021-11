Calf Raise e mal di piedi: perché allenando i polpacci può venire mal di piedi

Per rendere questa variante meno impegnativa si possono posizionare le dita dei piedi su una superficie elevata in modo che la gamma di movimento sia più ampia.

Il modo più semplice per eseguire i Calf Raises è quello di farlo a corpo libero e in posizione eretta .

Possibili cause di mal di piedi post allenamento

L'esecuzione dei sollevamenti dei polpacci in modo improprio può causare dolore in aree più sensibili o soggette a fratture come i piedi. Per questo è fondamentale assicurarsi di aver imparato il modo corretto di svolgerli e la postura idonea.

Oltre agli errori di forma, una delle possibili cause di dolore potrebbe essere debolezza ai piedi o una condizione particolare di questi ultimi, come un leggero infortunio pregresso.

Se i muscoli e i tendini dei piedi non sono abituati allo sforzo, il dolore se non eccessivo potrebbe essere dovuto ai benefici dell'allenamento. In questo caso solitamente si concretizza con la sensazione di bruciore simile a quella che si prova a fronte di una dura sessione fitness durante il sollevamento ed è seguito, al termine, da un leggero disagio.

In caso di condizioni particolari ai piedi come una fascite plantare, ovvero un'infiammazione della pianta, si potrebbe provare dolore e indolenzimento durante l'esercizio ma solo un medico può determinare in modo definitivo il motivo per cui i piedi diventano doloranti a causa del sollevamento dei polpacci.