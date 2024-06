Allenare la forza: come fare e quali esercizi

In questo breve articolo parleremo dell'allenamento per la forza. Rispetto alla maggior parte dei testi oggi presenti sul nostro sito, di seguito cercheremo di essere particolarmente sintetici, pur offrendo le nozioni essenziali del caso. Shutterstock

Cosa è la forza e cosa si intende Per forza si intende la capacità di opporsi ad una resistenza esterna. Quella muscolare è strettamente legata alla capacità contrattile anche se, in ambito motorio, la forza è il risultato di più componenti: nervose centrali

nervose periferiche

intramuscolari (tra le fibre, le unità motorie, i vari fasci)

intermuscolari (tra i vari muscoli)

articolari, di inserzione (leve)

tecniche

motivazionali ecc. Una maggiore forza massimale - massima capacità di erogazione forza in un singolo gesto (1RM) - è collegata a una maggior performance fisica in senso lato, sia per ragioni nervose che muscolari. Questo vale soprattutto per la potenza, la velocità, la forza resistente e altre espressioni di forza. Poiché alla forza si riconduce anche una maggior sezione trasversa del muscolo (aumento e preservamento della massa muscolare), si tratta di una capacità ambita non solo dagli sportivi - atletica, powerlifting, pugilato, rugby - ma anche dai bodybuilder. Nota; nello stesso soggetto (natural), forza e massa muscolare sono strettamente correlati – se aumenta una aumenta anche l'altra e viceversa.

Quali esercizi per allenare la forza? Gli esercizi più indicati sono i multiarticolari pesanti (alcuni dei quali reputati fondamentali), tra i quali potremmo scegliere soprattutto i fondamentali: Back squat con bilanciere;

Stacco da terra con bilanciere; In alternativa: leg press;

Distensioni in panca piana con bilanciere;

Dip (anche con sovraccarichi); In alternativa: chest press machine;

Trazioni alla sbarra (anche con sovraccarichi);

Rematore con bilanciere; In alternativa: pull-down machine, lat machine, pulley.

Per completare lo stimolo e/o per aumentare il volume di allenamento si inseriranno anche delle varianti o dei complementari, da allenare a rep/TUT maggiori (vedi sotto). Alcuni sono: Affondi;

Bulgaro;

Stacco gambe tese o rumeno;

Distensioni con manubri e con inclinazioni diverse della panca;

Rematore manubrio singolo;

Trazioni ai cavi con inclinazioni diverse, anche one arm;

Pull-down a braccia tese;