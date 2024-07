Allenare i polpacci: cosa fare ed esercizi

Esattamente come per gli altri muscoli: ciclizzandoli , oppure alternandoli , o anche scalandoli nello stesso workout .

Pertanto, in definitiva, i migliori esercizi per i polpacci sono quelli che permettono di lavorare con le gambe estese:

Nota : usando sovraccarichi importanti, spesso accade che l'utente riesca nella prima parte del ROM ma non chiusa correttamente la ripetizione. In questo modo, lo stimolo sui gastrocnemi sarà sempre incompleto.

Il soleo è un muscolo mono-articolare avente il ruolo di flessore plantare della caviglia a ginocchio è flesso . Ma, in questa posizione, i gastrocnemi sono rilassati e non possono contrarsi con tutta la loro potenza.

Anatomia e funzioni del polpaccio

Cenni anatomici e funzionali dei polpacci

I muscoli del polpaccio comprendono diversi ventri carnosi, indicati come tricipite della sura, e si allenano per la funzione motoria di flessione plantare della caviglia.

Il tricipite delle sura comprende il muscolo soleo, i gastrocnemi e, in parte, anche il muscolo plantare.

ROM sagittale della caviglia

Considerando la caviglia ad un'angolazione basale di 90°, il range of movement (ROM) sul piano sagittale della caviglia è di circa 65-75°, rispettivamente suddivisi come segue:

40-55° flessione plantare ;

flessione ; 10-20° flessione dorsale.

Come vedremo sotto, il reclutamento del soleo e dei gastrocnemi cambia in base alla posizione articolare del ginocchio.

Per di più, anche se non c'è una netta distinzione, il soleo lavora maggiormente (in termini percentuali, non assoluti) nei primi gradi di flessione, mentre il gastrocnemio oltre il ROM fisiologico dei 90°.

Il soleo ha origine dalla testa del perone e dal terzo superiore della tibia.

Si inserisce, come anche i gastrocnemi, sulla tuberosità calcaneare.

È un muscolo mono-articolare, quindi agisce solo sulla caviglia nella flessione plantare.

È dotato di maggior resistenza contrattile rispetto ai gastrocnemi e la sua composizione in fibre è verosimilmente caratterizzata da maggiori livelli di fibre rosse.

Muscoli gastrocnemi

I muscoli gastrocnemi (volgarmente detti gemelli) hanno origine dal condilo mediale (il capo mediale) e dal condilo laterale del femore (il capo laterale).

Fondendosi in un unico tendine insieme al soleo, vanno ad inserirsi sulla tuberosità calcanerare.

Il gastrocnemio è un muscolo biarticolare che interviene sia sulla caviglia, come flessore plantare, che sul ginocchio, come flessore della gamba sulla coscia insieme agli ischiocrurali.

Il muscolo plantare, che non è sempre presente nell'uomo, ha origine dal capo laterale del gastrocnemio e decorre con un tendine sottile fino alla tuberosità calcaneare a fianco del tendine del tricipite della sura.

È dotato di maggior forza contrattile rispetto al soleo e la sua composizione in fibre è verosimilmente caratterizzata da maggiori livelli di fibre intermedie.

È anch'esso biarticolare come i gastrocnemi.

Interviene nella flessione plantare e partecipa alla flessione del ginocchio.