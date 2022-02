La capacità polmonare di ognuno può essere misurata attraverso parametri oggettivi, che possono variare anche in funzione di alcune patologie o disturbi, come l' asma , ad esempio. Quando ci si allena si avverte spesso una sensazione di fiato corto. Il fiato si può facilmente allenare con costanza, tecnica, corretta postura e allenamenti graduali.

Mentre si svolge attività fisica sentirsi in debito di ossigeno e con il così detto fiato corto è abbastanza comune, soprattutto in caso di attività come la corsa. L'aumento dell'intensità porta a una respirazione più veloce, per portare più ossigeno nel corpo e ridurre i livelli di anidride carbonica. Raggiunto il livello corretto di anidride carbonica, la respirazione dovrebbe tornare alla normalità.

Respirazione ed Espirazione corrette

La respirazione corretta, durante la corsa, sarebbe quella per cui si respira con il naso controllando il diaframma, gonfiando e sgonfiando i polmoni, controllando la respirazione per evitare di andare in apnea. Le tecniche di respirazione corrette prevedono di rilassarsi il più possibile e di utilizzare il diaframma, inspirando per due o tre passi ed espirando per altri uno o due. Respirare in modo superficiale per troppo tempo, invece, può causare iperventilazione.

Oltre ad inspirare, cercando quindi di avere fiato a sufficienza per proseguire con l'allenamento, è fondamentale porre attenzione all'espirazione, cioè a come deve essere buttata fuori l'aria. Quando si ha il fiato corto si tende a inspirare profondamente e ad espirare velocemente, finendo così per svuotare i polmoni del tutto.