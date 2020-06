Dando per scontato che uno sviluppo corporeo armonioso non può prescindere, il più delle volte, dall'allenamento dei dorsali, escludere i principali movimenti che li attivano dalla routine sarebbe anche scorretto dal punto di vista funzionale . Questo perché – in maniera "semplicistica" – si potrebbe dire che la schiena alta e le spalle posteriori (quindi non necessariamente gran dorsale di per sé) risultino indispensabili all' apertura delle clavicole , all' adduzione e all' elevazione delle scapole .

Parlando di bodybuilding tuttavia, ai dorsali si attribuisce la funzione essenziale di larghezza del busto alto, mansione completata dalle spalle ; non per nulla, in gergo "culturistico" ci si riferisce spesso alla coppia dei dorsali col termine di " lats ". Il compito di denotare spessore o profondità invece, viene assolto maggiormente dal grande e dal piccolo rotondo , e dalla sommatoria degli strati muscolari – ad esempio dei romboidi , del trapezio ecc.

Questo perché, nonostante i cosiddetti dorsali – uno per lato, ovviamente – conferiscano larghezza nella zona media e alta della schiena , non sono gli unici distretti importanti del nostro back .

La maggior parte degli esercizi per i dorsali reclutano contemporaneamente : il gran rotondo , le fibre posteriori del deltoide , il capo lungo del tricipite brachiale , oltre a numerosi altri muscoli stabilizzatori. Gli esercizi complessi per i "lats" in genere comportano la flessione del gomito e tendono a reclutare il bicipite brachiale , il brachiale e il brachioradiale . A seconda della linea di trazione, possono essere reclutati anche i fasci del trapezio ; i movimenti di trazione orizzontale come i rows reclutano pesantemente sia il dorsale che il trapezio .

Il dorsale assiste nella depressione del braccio assieme al grande rotondo e al gran pettorale . Adduce , estende e ruota internamente la spalla . Quando le braccia sono in una posizione fissa distese sopra la testa , il dorsale tira il tronco verso l' alto e in avanti .

Un altro triangolo è situato dietro la scapola. È delimitato sopra dal trapezio, in basso dal dorsale e lateralmente dal bordo vertebrale della scapola; il pavimento è in parte formato dal romboide maggiore. Se la scapola viene tirata in avanti piegando le braccia sul petto e flettendo il busto in avanti, parti della sesta e della settima costola e l'interspazio tra di esse diventano sottocutanee e disponibili per l' auscultazione . Questo spazio è quindi noto come triangolo dell'auscultazione .

È presente in circa il 7 % della popolazione e può essere facilmente riconosciuto dalla direzione trasversale delle sue fibre . Guy et al. ha ampiamente descritto questa variante muscolare usando i dati della risonanza magnetica e ne ha correlato positivamente la presenza con i sintomi dell' impingement neurologico. [Guy, MS; Sandhu, SK; Gowdy, JM; Cartier, CC; Adams, JH (January 2011). "MRI of the axillary arch muscle: prevalence, anatomic relations, and potential consequences". AJR Am J Roentgenol. 196 (1): W52–7].

Rispetto all' arco ascellare , che varia da 7 a 10 cm di lunghezza e da 5 a 15 mm di larghezza, il margine superiore del gran dorsale può strabordare dal centro della piega posteriore dell' ascella , unendo la superficie inferiore del tendine del gran pettorale , del coracobrachiale o della fascia sopra il bicipite brachiale . Questo arco ascellare può indurre in errore un chirurgo.

Come Allenarli

Allenamento estetico dei dorsali

Il dorsale è tra i più interessanti e stimolanti muscoli da allenare in palestra.

È il sistema scheletrico a determinarne lo sviluppo in ampiezza, dato dal rapporto tra l'asse bisacromiale con quello bisiliaco di 2 a 1 – la larghezza delle spalle dovrebbe cioè superare quella della vita e lo spessore rappresentato dalla capacità di volume della cassa toracica.

Altro fattore genetico importante a determinare l'ipertrofia dei dorsali è la tipologia delle fibre che costituiscono lo stesso.

Proprio perché è un muscolo vasto e compromette l'utilizzo di tanti altri agonisti, l'allenamento del dorso comporta un alto affaticamento, sia a livello energetico-muscolare che neuronale; per questo molti preferiscono allenarlo una volta solo durante il microciclo settimanale.

Dal punto di vista metodologico, non ci sono differenze rispetto agli altri muscoli. Valgono le regole generali dello stimolo ipertrofico, quindi alti TUT, elevata intensità, buona concentrazione di acido lattico, recuperi incompleti, esaurimento muscolare ecc.

Esercizi per i dorsali

La potenza / dimensione / forza dei dorsali può essere allenata con molti esercizi diversi. Con (resistance training) o senza (callisthenics) l'uso di sovraccarichi, citiamo:

Movimenti di trazione verticale : pull-down e pull-up (compresi i chin-up ); la macchina isotonica più utilizzata è probabilmente la lat-machine .

: e (compresi i ); la macchina isotonica più utilizzata è probabilmente la . Movimenti di trazione orizzontale : bent-over row , T-bar row e altri rematori ( rowing exercises ); la macchina isotonica più utilizzata è probabilmente il pulley .

: , e altri ( ); la macchina isotonica più utilizzata è probabilmente il . Movimenti di estensione della spalla con le braccia dritte : straight-arm lat pulldown e pull-over .

della con le : e . Deadh-lift (stacco da terra): anche se più utilizzato per glutei, cosce e lombari.

Di seguito descriveremo quelli che potremmo definire gli esercizi più ampiamente praticati in palestra per l'allenamento dei dorsali. Ometteremo volontariamente i callistenici come il pull-up e il front lever, poiché molto delicati; richiedono più che una semplice descrizione. Tralasceremo anche la descrizione del rematore con manubri o con bilanciere, poiché argomento di un articolo a sé stante.

Pulley

A seconda di dove si vuole concentrare il lavoro, le trazioni al pulley alto o basso possono allenare la parte superiore o inferiore della schiena.

Questo esercizio costruisce sia spessore (a carico, come abbiamo detto, soprattutto del grande e piccolo rotondo, e del trapezio) che ampiezza (dorsali) e pone una sollecitazione rilevante sugli erettori spinali e sulle spalle posteriori. La sollecitazione secondaria interessa deltoidi spinali, bicipiti, brachiale e flessori degli avambracci; chi è debole di questi ultimi, utilizza spesso i ganci per evitare di esaurirli prima del back.

L'esecuzione è importante e non deve mai essere errata. Le gambe vanno mantenute semi-flesse di circa 10 gradi durante tutto il movimento per evitare sollecitazioni dannose alla parte lombare. La schiena rimane ben sostenuta in iperlordosi. Alcuni flettono il busto in avanti, per allungare meglio i dorsali, ma in tal modo si lavora molto di lombari creando un momento di riposo per i muscoli primari. Afferrando la maniglia, si effettua una trazione che flette il gomito e adduce spalle e scapole.

Altro esercizio fondamentale è costituito dalle trazioni verticali al lat machine, che lavorano maggiormente sui dorsali rispetto al precedente. Le trazioni frontali sollecitano in primo luogo le sezioni inferiori e centrali del dorso, mentre le trazioni dietro al collo (sconsigliate a tutti coloro che soffrono l'extra rotazione della spalla) sono utili per la parte superiore dei dorsali, trapezio e adduttori delle scapole. Anche qui c'è una forte sollecitazione secondaria sui deltoidi spinali, bicipiti, e flessori degli avambracci. L'esecuzione di questo esercizio può essere varia, in funzione di quale sbarra si utilizza, ad esempio il trazibar o la sbarra dritta. Per molti, l'impugnatura giusta è circa 30 cm più larga delle spalle. Si può inoltre usare il triangolo del pulley, simulando quest'ultimo.

Tenendo la schiena leggermente arcuata durante l'esercizio, si esegue una trazione verso il basso fino a toccare lo sterno con la barra, poi lentamente si rilascia allungando. L'inclinazione del busto indietro è determinata dalla mobilità delle spalle.

Pulldown braccia tese

In molti lo sostituiscono con il pull-over, ma a parer mio non lavora allo stesso modo. Nel pull-down a braccia tese si ha la stessa forza in tutti i momenti del movimento, mentre nel pull-over il picco di resistenza si ha solo all'inizio. Tutti i gusti sono gusti.

Da eseguire alla lat machine o ad un qualsiasi cavo alto. Non è esattamente un esercizio specifico per i dorsali, o meglio lo è a determinate angolazioni. Questo movimento sollecita, oltre ai dorsali, anche il gran dentato e il gran pettorale.

In piedi di fronte al cavo con i piedi divaricati e le ginocchia leggermente flesse, mantengo il tratto lombare ben sostenuto e leggermente curvo, e vado ad impugnare una barra a larghezza spalle. Inclino quindi il busto in avanti di circa 45 gradi – maggiore è il carico, maggiormente dovrò inclinarmi – e con i gomiti leggermente flessi (circa 10 gradi) eseguo una trazione muovendo solo l'articolazione della spalla. Il gomito non si muove e pertanto vengono esclusi tutti gli accessori come il bicipite, il brachiale ecc.

Con un movimento ad ampia escursione non si avranno problemi di reclutamento, se invece l'escursione è pregiudicata da patologie o condizioni delle spalle, potrebbe non essere un esercizio indicato per l'allenamento dei dorsali.