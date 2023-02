Allenamento Femminile: le Basi

Introduzione Uno degli errori più diffusi nel mondo del fitness riguarda la modalità di allenamento femminile. Shutterstock Per il timore (immotivato) di riscontrare uno "sviluppo muscolare eccessivo", le donne continuano ad esercitarsi con intensità basse o al massimo moderate. Questo è fondamentalmente sbagliato. Tale consapevolezza è ormai più diffusa di quanto si possa credere tra i personal trainer che hanno seguito una corretta formazione accademica, mentre l'utenza media continua ad essere "un po' più dura di comprendonio". Ciò non dipende dal livello culturale medio – o almeno, non solo – che può essere migliorato attraverso la corretta informazione, ma è verosimilmente imputabile all'irrazionalità; sia donne che uomini, infatti, si approcciano in maniera estremamente emotiva all'allenamento, al fitness e ovviamente all'immagine che hanno di sé – quando invece dovrebbero prevalere scientificità e oggettività. Per approfondire: Allenamento per Donne Fitness In questo articolo cercheremo di tranquillizzare le lettrici, scongiurando il timore che, allenandosi adeguatamente, possano comparire "il polpaccio da calciatore", le "cosce da ciclista", le "spalle da nuotatore" e le "braccia da manovale".

Tonificazione VS Ipertrofia L'utente medio – soprattutto femminile – vorrebbe tonificarsi, ma questo concetto rimane piuttosto approssimativo. La maggior parte delle amanti del fitness sa infatti "dove" tonificarsi ma non "che cosa" e, ovviamente, nemmeno "in che modo". La differenza tra "dove" e "cosa" è sostanziale. "Vorrei tonificare cosce, glutei, fianchi e pancia". Queste sono aree, distretti, zone, ma non indicano nulla di preciso. Per lo più, chi chiede di aumentare la tonificazione ha invece bisogno di dimagrire – o meglio, crede in questa necessità – cesellando i "punti critici" e mettendo in evidenza proporzioni differenti da quelle attuali. Il grosso problema è che questo non c'entra nulla col tono propriamente detto. Cos’è il tono muscolare? Tonificare significa "dare tono"; bisogna pertanto avere chiaro anzitutto cosa significa questa parola. Cosa significa realmente questa parola? Il tono è la "contrazione basale dei muscoli, che deriva dalla normale (ma complessa) regolazione neuromuscolare". Il tono è quindi un parametro fisiologico e qualsiasi alterazione sostanziale dello stesso è da considerare patologica. Diverso è se parliamo di "compattezza", che però costituisce un requisito estetico fondamentalmente da bodybuilder. Giungiamo quindi ad un vicolo cieco. La tonificazione estetica è concetto astratto; in pratica non esiste, perché non dipende dalla reale condizione di tono muscolare, bensì dall'impressione personale che si matura. Si intende tonico un segmento corporeo sodo, compatto, insomma che "non tremola". A subire l'effetto della gravità e delle vibrazioni sono la pelle e il tessuto adiposo, non i muscoli. Talvolta vengono definiti tonici dei soggetti ritratti in foto; com'è possibile dare un giudizio simile? Osservando la pelle. Se tirata sul muscolo, o comunque priva di effetto a buccia d'arancia, allora la tonicità è buona. D'altro canto è pur sempre il muscolo a definire le forme, mentre l'adipe ne armonizza i contorni. Quindi, nell'ottica di una donna che si allena per tonificarsi, bisognerebbe: Ridurre l'effetto buccia d'arancia, anzitutto diminuendo lo spessore del pannicolo adiposo – sperando che non si tratti di cellulite ad uno stadio grave

Ridurre l'adipe, responsabile dell'effetto tremolante – ma non troppo, perché deve comunque camuffare i contorni muscolari, onde evitare di apparire androgine

Aumentare i muscoli – perché diminuendo dell'adipe il rischio è di "appiattirsi"; un gluteo magro ma piatto non è tonico, è solo piatto! Cos’è l’ipertrofia muscolare? Ipertrofia significa aumento del trofismo, quindi "crescita". Nei soggetti adulti, questa si determina con la specializzazione delle cellule satellite e con un incremento della sezione delle fibrocellule – non con l'aumento del numero, che invece si definisce iperplasia. La specializzazione delle cellule satellite avviene nel primo condizionamento, ovvero con i primi adattamenti di un neofita che inizia ad allenarsi. L'aumento di sezione invece, è frutto di un incremento di spessore delle strutture proteiche, sia contrattili che di supporto, della capillarizzazione, di un aumento del citosol, delle riserve di creatin fosfato e di glicogeno, degli organuli, degli enzimi ecc. Sottolineiamo che, nei limiti fisiologici, la crescita muscolare non altera il portamento e la femminilità della donna. È vero che la "possenza" viene considerata una caratteristica sessuale secondaria maschile, ma in pochi sanno quanta fatica e dedizione servano per ottenere risultati "misurabili" – anche negli uomini. Parliamo di misurabilità perché ad un incremento delle masse muscolari, data la costanza della massa grassa corporea (BF), dovrebbero aumentare sia il peso totale dell'organismo, sia le circonferenze delle zone allenate. Se alla misurazione non si evincono cambiamenti sostanziali, con tutta probabilità è la mente a giocare brutti scherzi. Crescere a livello muscolare non è poi così semplice, soprattutto per le donne. Infatti, com'è inequivocabilmente dimostrato ormai da quasi 50 anni (Wilmore, 1975), la donna non ha le stesse capacità anaboliche muscolari dell'uomo. Questo perché manca dell'assetto ormonale atto a provocare una risposta ipertrofica analoga. In essa infatti, il livello di testosterone – ormone sessuale tipicamente maschile, con funzione anabolica e quindi determinante per lo sviluppo muscolare – è 10-30 volte inferiore a quello presente negli uomini. Pur allenandosi con protocolli studiati per incrementare le masse muscolari, è ragionevole pensare che una donna non raggiungerà mai un grado di ipertrofia "realmente mascolinizzante". Ciò detto, non significa che le donne non abbiano la possibilità di ipertrofizzarsi a livello muscolare. Oltre al testosterone, anche altri due ormoni possiedono una spiccata funzione anabolica (e non solo), ovvero: Insulina: ormone post-prandiale anche responsabile della riduzione glicemica

GH (somatotropina): ormone a secrezione circadiana, influenzata dall'allenamento motorio, precursore dell'IGF-1 (fattore di crescita insulino simile). Nota: sia l'insulina che il GH, pur essendo così diversi tra loro, servono entrambi per il recupero post esercizio. Rimane ora da capire come organizzare, a livello pratico, l'allenamento femminile. Per approfondire: Errori nell'Allenamento delle Donne