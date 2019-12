Come suggerisce il nome, la pedana vibrante è un attrezzo elettronico studiato per trasmettere specifiche vibrazioni all'organismo – whole body vibration (WBV).

Nato grazie alle esperienze in campo aereospaziale, nel quale è determinante mantenere la funzionalità motoria e la densità ossea in assenza di gravità, l'allenamento vibratorio è saltato agli onori delle cronache solo negli ultimi anni, anche se in maniera capillare .

Molti ritengono che allenandosi "…questa tecnica dovrebbe essere in grado d'indurre risposte ormonali adattive e specifiche, provocando un aumento dei livelli di testosterone (T) e somatotropina ( GH ), contestualmente ad una diminuzione della concentrazione di cortisolo (C)" (Bosco e coll., 2000).

Gli studi sui possibili effetti dell'AV in merito alla prestazione sono diversi, ma spesso poco significativi o addirittura contraddittori. Pertanto, non tutti convengono sulla reale efficacia applicativa di questa metodica.

Ogni lezione di AV ha una durata media di 20-25', con un tempo di vibrazione effettivo di 12-15' – alternando fasi attive e recuperi . La frequenza delle sedute può variare sensibilmente ed è quindi da valutare con il personal trainer – anche in base all'analisi degli obbiettivi – in media 3 volte a settimana non consecutive.

L'esecuzione degli esercizi è il vero e proprio fattore limitante di questo tipo di allenamento. La diramazione ottimale delle vibrazioni avviene su un segmento articolare perfettamente verticale, ma ciò non dovrebbe avvenire. Per evitarla, è fondamentale curare le angolazioni articolari, che possono fungere da ammortizzatori. Durante l'allenamento vibratorio è quindi consigliabile non estendere completamente le articolazioni , così da evitare il fastidioso effetto di risonanza alla testa.

La prima sessione su pedana vibrante è normalmente coronata dalla compilazione di un' anamnesi per una valutazione globale, prima di sottoporre l'utente all'allenamento vero e proprio. Questo, definito "acceleration training", si basa sulla generazione di instabilità nel corpo umano . Ad ogni vibrazione, il corpo è obbligato a reagire con contrazioni muscolari involontarie – in più dimensioni, perché le macchine oscillano effettivamente su tutti e tre i piani – da 25 a 50 volte al secondo.

Importanza della Postura

La vibrazione meccanica dell'allenamento vibratorio, usata in maniera corretta, può conferire effetti positivi ma ciò dipende anche dalla postura; un'esecuzione impeccabile conferisce senza dubbio maggiori benefici.

Per raggiungere un risultato tangibile in termini di "tonificazione muscolare", l'intensità di lavoro dovrebbe essere elevata (High Intensity Training). D'altro canto, basandosi su protocolli HIT la postura sulla pedana vibrante assume un'importanza ancora superiore, perché eventuali errori determinerebbero fastidi a livello lombare e cervicale, nonché la tipica sensazione di "risonanza" alla testa. Non dimentichiamo che il mantenimento delle curve fisiologiche della schiena rappresenta il miglior sistema di prevenzione.

La tecnica posturale più efficace che permette di ovviare a queste problematiche, in parte estrapolata dal Pilates, si basa su posture con anca in retroversione, mantenendo un lavoro isometrico volontario a carico dell'addome, sia come contenimento dei visceri che come scarico parziale a livello lombare. In questo modo si ottiene un rinforzo del core, evitando l'iperlordosi e riducendo praticamente la sintomatologia dolorosa menzionata sopra.

Per ciò che concerne l'effetto di risonanza alla testa, è importante sviluppare le prime lezioni in modo che nelle posture in stazione eretta il peso sia distribuito esclusivamente sulla parte anteriore del piede (avampiede), pur mantenendolo completamente appoggiato sulla pedana.

Per i neofiti occorre inoltre dedicare la prima lezione a:

Sensibilizzare l'espirazione "diaframmatica e regolare"

Sensibilizzare la contrazione isometrica costante a carico del tronco - durante le posture erette degli addominali del muscolo bersaglio della vibrazione meccanica

Scaricamento graduale del trapezio.

La capacità tecnica di sfruttare la vibrazione meccanica, nel massimo delle sue potenzialità e in tutta la sicurezza di un'esecuzione perfetta, va ricercata come punto fondamentale nell'allenamento vibratorio.